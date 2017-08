L&P Classics teilt sich den Laden mit der Büchergilde

Für die nächsten drei Jahre geht das Berliner Fachgeschäft L&P Classics eine Ladengemeinschaft mit der Büchergilde ein, die als Mieter in das bisherige Ladengeschäft von L&P Classics in die Welserstraße einzieht. Albert Wagner von L&P Classics erklärt unter anderem in einem Facebook-Posting , dass er vor der Entscheidung stand, seinen Mietvertrag für weitere drei Jahre bei erhöhter Miete zu verlängern oder den Laden zum 1. September 2017 aufzugeben. "Seit Anfang des Jahres sind unsere Umsätze, wie auch im gesamten Klassikmarkt, um fast 30 Prozent zurückgegangen. Viele Kunden kommen nicht mehr so oft oder bestellen vielleicht auch mehr im Internet. Dieser Realität muss man sich stellen."Die "optimale Lösug" sieht er nun darin, dass die Buchhandlung vom Wittenberger Platz als Mieter in die Welserstrasse kommt, und L&P Classics dort als Untermieter bleibt. Dadurch reduziert sich das Sortiment an Tonträgern, das in einem kleinen Bereich des Buchladens weiterhin vertreten ist. Jazz, Pop und Weltmusik wolle Wagner nur noch auf kleinster Fläche präsentieren. Das Klassikangebot soll sich ab September verfeinern und über 4000 Titel umfassen.In Kooperation mit der Büchergilde Gutenberg und dem Team von Johanna Binger will L&P auch künftig kulturelle Veranstaltungen anbieten.Langfristig plant die Büchergilde, den alten Standort am Wittenberger Platz 2020 wiederzueröffnen. Der Grund für den Umzug des Buchladens ist der Abriss des alten und der Bau eines neuen DGB-Gebäudes an derselben Stelle. Nach der Fertigstellung des Baus will die Büchergilde dort wieder einziehen, und L&P Classics soll als Untermieter dabei sein.

