Luke Mockridge füllte die Lanxess Arena

Großansicht Bei der Awardübergabe (von links): Stefan Löcher (Arena Management), Luke Mockridge und Stefanie Bairlein (MTS Live) (Bild: Arena Management ) Bei der Awardübergabe (von links): Stefan Löcher (Arena Management), Luke Mockridge und Stefanie Bairlein (MTS Live) (Bild: Arena Management )

Mit 15.000 Besuchern sorgte Comedian Luke Mockridge am 9. Juni für eine ausverkaufte Lanxess Arena in Köln beim dortigen Gastspiel mit seinem neuen Live-Programm "Lucky Man".Vor der Show überreichte Stefan Löcher , Geschäftsführer der Lanxess Arena, den Sold-Out-Award der Halle an den jungen Bonner Künstler. "Es ist schön zu sehen, dass ein Junge aus unserer Ecke deutschlandweit solche Erfolge feiert. Wie beliebt er in seiner Heimatregion ist, zeigt diese Zuschauerzahl eindrucksvoll. Heute erlebt er zwar nicht direkt ein Heimspiel, aber zumindest eines in der Nachbarschaft, und ich hoffe, er hat viel Spaß dabei. Wir sind froh, ihn hier begrüßen zu dürfen", so Löcher.Neben dem Künstler dankte Löcher mit dem entsprechenden Award auch Stefanie Bairlein von Tourveranstalter MTS Live , der die erfolgreiche "Lucky Man"-Tour in Kooperation mit Brainpool Live Entertainment durchführt.Luke Mockridge hatte schon im Februar 2016 bei seiner Premiere in der Lanxess Arena für ein ausverkauftes Haus mit damals 14.500 Fans gesorgt und auch damals einen Sold-Out-Award eingeheimst.

Quelle: MusikWoche

