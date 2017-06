Luis Fonsi steigt in französische Albumcharts ein

"Despacito E Mis Grandes Exitos" (MCA/Universal Music), Fonsis Best-Of-Album zum Sommerhit des Jahres, entert dieauf Platz drei. "Ipséité" (Capitol/Universal Music) von Rapper Damso, das in der Vorwoche "Pourvu" (Mercury/Universal Music) von Gauvain Sers weichen musste, kehrt vom zweiten auf den Spitzenplatz zurück. Der junge Singer/Songwriter Sers, Neueinsteiger der Vorwoche, fällt von eins auf sechs ab.Für einige Langzeitseller fährt der Fahrstuhl in der Erhebungswoche vom 16. bis 23. Juni wieder nach oben. "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man (Columbia/Sony Music), in der Vorwoche auf zwölf, setzt sich nach 18 Wochen in den Charts wieder auf die Zwei. Claudio Capéo kehrt in seiner 48. Chartswoche mit seinem gleichnamigen Album (Jo & Co/Sony Music) von 13 auf sieben in die Top Ten zurück. Rapper Soprano klettert mit "L'Everest" (Rec. 118/Warner Music) von zehn auf acht. Und Rapper Naps kehrt mit "Pochon Bleu" (Believe/Musicast) von fünf auf Rang vier zurück, wo er sich schon mal drei Wochen hintereinander aufhielt.What goes up must come down: Das gilt für "Truth Is A Beautiful Thing" (Because Music) von London Grammar, das als zweiter Neueinsteiger der Vorwoche von drei auf fünf nachlässt. Und es gilt für "Lamomali" von -M-, Toumani Diabaté & Sidiki Diabaté (3eme Bureau/Indigo), das von sechs auf neun fällt, sowie für "Divide" von Ed Sheeran (Warner Music), das von neun auf zehn nachgibt. "Witness" von Katy Perry (Capitol/Universal Music), in der Vorwoche Neueinsteiger auf vier, sackt auf 14 ab.Bei denlässt der 21-jährige Singer/Songwriter Tibz aufhorchen, der für sein Debütalbum über die Crowdfundingplattform My Major Company 100.000 Euro einsammelte und sich mit "Nation" an die Spitze setzt. In den Kombicharts reicht das immerhin für Platz 40. Da muss "Truth Is A Beautiful Thing" von London Grammar weichen und mit dem zweiten Platz vorlieb nehmen. Neu auf drei dabei ist "Melodrama" von Lorde (Mercury/Universal Music), das in den Kombicharts auf 29 einsteigt. "Lamomali" von -M-, Toumani Diabaté & Sidiki Diabaté fällt von drei auf vier, während "Fake Sugar" von Beth Ditto (Columbia/Sony Music) neu auf fünf einsteigt (in den Kombicharts auf 24).Bei denhält sich "Pourvu" von Gauvain Sers an der Spitze. Claudio Capéo steigt mit seinem gleichnamigen Album von sechs auf zwei; "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man arbeitet sich wieder von neun auf drei nach oben, während sich "Truth Is A Beautiful Thing" von London Grammar von zwei auf vier abseilt. Wie in der Vorwoche steht "Lamomali" von -M-, Toumani Diabaté & Sidiki Diabaté auf Rang fünf. "Despacito E Mis Grandes Exitos" von Luis Fonsi ist neu auf sieben dabei.Auf deraus Streamingabrufen und Downloads ist die Rangfolge eingefroren: "Despacito" von Louis Fonsi Feat. Daddy Yankee (Universal Music) steht in der neunten Woche auf eins, "K. Makarena" von Damso (Capitol/Universal Music) in der siebten Woche auf zwei, "Shape Of You" von Ed Sheeran (Warner Music) in der siebten Woche auf drei, "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani (Because Music) in der fünften Woche auf vier und "Attention" von Charlie Puth (Artist Partner/Warner Music) in der zweiten Woche auf fünf.Imspringt "Attention" von Charlie Puth von zehn auf zwei. Unverändert bleibt "Skin" von Rag'n'Bone Man (Columbia/Sony Music) in der fünften Woche auf eins. "Swalla" von Jason Derulo Feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign (Warner Music) steht wie in der Vorwoche auf drei; "I'm The One" von DJ Khaled (Jive Epic/Sony Music) besetzt wie in der Vorwoche Rang vier; "Moi Aimer Toi" von Vianney (Tôt ou Tard) verbleibt wie in der Vorwoche auf fünf.Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

