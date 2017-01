Ludyk² gewinnt Backfire Records für weltweiten Vertriebsdeal

Großansicht Vereinbarten einen international gültigen Vertriebsdeal: Christian Reichmann, Gründer des Rockabilly-Labels Backfire Records, und Andy Ludyk (Bild: Ludykhochzwei) Vereinbarten einen international gültigen Vertriebsdeal: Christian Reichmann, Gründer des Rockabilly-Labels Backfire Records, und Andy Ludyk (Bild: Ludykhochzwei)

Das Frankfurter Unternehmen Ludyk² mit Managing Director Andy Ludyk und Backfire Records aus Hannover arbeiten künftig im Vertriebsbereich international zusammen. Gründer des Rockabilly-Labels Backfire Records ist Christian Reichmann, der selbst auch als Bassist zahlreicher internationaler Rockabilly-Künstler aktiv ist.Ludyk² kümmert sich in der neu vereinbarten Kooperation zunächst um den digitalen Vertrieb, der via Zebralution erfolgt. Der Deal deckt den bestehenden Backkatalog ebenso ab wie künftige Produktionen des Labels.Die erste gemeinsame Veröffentlichung planen die neuen Partner für den 17. März 2017: Dann soll das Album "Busted" von JR & His Blue Train erscheinen sowie parallel die Backkataloge der in der Rockabilly-Szene etablierten Combos Eddy & The Backfires sowie Ball'n Chain."Bei Backfire Records ist es gerade in Zeiten der zunehmenden Technologisierung eine Wohltat, mit Künstlern arbeiten zu dürfen, die ihr musikalisches Handwerk nicht nur gelernt haben, sondern dieses auch permanent in höchster Qualität auf Band zu bannen wissen", sagt Andy Ludyk. "Der Katalog der Hannoveraner Jungs um Christian 'Atze' Reichmann steht für erstklassige musikalische Handarbeit im bedienten Genre Rockabilly." Backfire-Geschäftsführer Christian Reichmann selbst sieht der Zusammenarbeit mit Spannung entgegen und verweist auf das "hervorragende internationale Setup" bei Andy Ludyk, der "vielen spannenden Künstlern bereits eine erstklassige Plattform bietet und in seiner eigenen Erfahrung als Musiker auch ein Gespür für die künstlerischen Inhalte beweist".

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen