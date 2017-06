Lucian Grainge in Cannes ausgezeichnet

Am 21. Juni nahm Lucian Grainge , Chairman und CEO der Universal Music Group, im Palais des Festivals in Cannes beim Lions International Festival of Creativity den Preis als "Media Person of the Year 2017" entgegen.Philip Thomas, CEO Cannes Lions, würdigte Grainge in seiner Laudatio als "Champion neuer Geschäftsmodelle und frischer Ansätze". Der Universal-Chef werde dafür geschätzt, dass er die Basis dafür gelegt habe, dass die Musikindustrie nach fast einem Jahrzehnt des Niedergangs wieder den Umschwung geschafft habe. Grainge scheue weder das Risiko noch Innovationen und habe Partnerschaften mit einem breiten Spektrum von Technologie- und Media-Plattformen inklusive Apple, Spotify und Amazon angestoßen.Lucian Grainge sagte zur Lions-Verleihung, er fühle sich "tief geehrt" von diesem Award und "dass ich als erster Repräsentant der Musikindustrie hier stehen kann. Das bedeutet mir und allen von uns sehr viel.""Kein Talentscout, kein Künstler, keine Band, kein Label, kein CEO, kein Verantwortlicher der Kreativbranchen ist jemals alleine erfolgreich, und ich möchte hier denen danken, die es mir möglich gemacht haben, heute vor Ihnen zu stehen einschließlich natürlich allen unseren Künstlern und Songschreibern." Sein Dank richte sich explizit zudem an das gesamte Team von Universal Music inklusive aller Labelverantworlichen, A&R-Abteilungen, den CEOs und der Vivendi-Family mit besonderer Erwähnung von Vincent Bolloré, ohne deren Unterstützung und Vertrauen es für ihn und seine Belegschaft "nicht möglich gewesen wäre, dieses Maß an Erfolg und das, was wir bei der Transformation des Business' in die Wege geleitet haben, zu erreichen".Seitdem er als Talentspäher angefangen habe, habe sich sein Job in der Musikindustrie in vielerlei Hinsicht verändert. "Während unsere Labels heute nach großartigen Talenten Ausschau halten, suche ich nach Marken und digitalen Plattformen oder neuen Arten von Technologien sowie nach großartigen Menschen, um kollektiv zum Wohl unserer Künstler tätig zu sein."Grainge zeigte sich stolz darauf, dass Universal Music eine "komplett neue Generation von Musikliebhabern rund um die Welt" anspreche, und das in einer noch nie dagewesenen Größenordnung. Zum Ende seiner Dankesrede erinnerte Lucian Grainge schließlich an seinen älteren Bruder Nigel, der vor einer Woche gestorben sei, als eine "großartige Führungskraft der Musikbranche" und widmete ihm seinen Award.Nigel Grainge war unter anderem als Gründer des Labels Ensign Records und als Betreiber der Publishingfirma Dizzy Heights bekannt und wirkte bis zu seinem Tod als Consultant für Künstler, Plattenfirmen und Musikverleger.

Quelle: MusikWoche

