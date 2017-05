Lucian Grainge bei den Cannes Lions geehrt

Großansicht Kann im Juni 2017 in Cannes einen Löwen einfangen: Lucian Grainge (Bild: Universal Music) Kann im Juni 2017 in Cannes einen Löwen einfangen: Lucian Grainge (Bild: Universal Music)

Wenn die Veranstalter des Werbefestivals Cannes Lions am 21. Juni 2017 in Cannes ihre Löwen verleihen, geht die Auszeichnung für den Medienmanager des Jahres an Lucian Grainge . Der Chairman & CEO der Universal Music Group erhält diese Auszeichnung damit als erster Repräsentant aus dem Musikgeschäft, wie die Organisatoren der Cannes Lions von Ascential Events am 1. Mai bestätigten Deren CEO Philip Thomas lobte Lucian Grainge für seine kreative Ader, seine Leidenschaft und seine herausragenden Führungsfähigkeiten, die mitsamt umfangreicher Investitionen in Musik und Technologie mit dazu beigetragen hätten, das Musikgeschäft insgesamt wieder auf Wachstumskurs zu trimmen. Grainge selber strich bei der Bekanntgabe heraus, dass der heutige Musikmarkt kaum noch mit dem zu vergleichen sei, was er bei seinen ersten Schritten im Geschäft kennengelernt habe. Nur eines habe sich nicht geändert, und zwar "dass die tollen Künstler und die großartige Musik im Mittelpunkt all dessen stehen, was wir tun".Lucian Grainge hatte 2011 die Leitung der internationalen Geschäfte von Universal Music übernommen und 2015 seine Amtszeit beim Weltmarktführer verlängert . Im Juni 2016 hatte die britische Königin Elizabeth II. Lucian Grainge in den Ritterstand erhoben, Ende November wurde er im Buckingham Palace in London von Prince William, Duke of Cambridge, zum Ritter geschlagen.Der 1960 im Norden Londons geborene Lucian Grainge verließ mit 18 Jahren die Schule, nachdem er zuvor eine Prüfung hatte sausen lassen, um über den ersten Plattenvertrag seiner Karriere mitzuverhandeln - ein Job, der ihm 400 Pfund eingebracht haben soll. Er begann seine Laufbahn im Jahr 1978 zunächst als Radiopromoter, später als A&R-Scout für das CBS-Label April Records und wechselte 1982 als Director RCA Music Publishing ins Verlagsgeschäft.1984 übernahm er den Posten eines Director of A&R bei MCA Records und baute ab 1986 als Managing Director den britischen PolyGram-Verlagsarm PolyGram Music Publishing mit auf. 1993 kam Grainge als General Manager für die Bereiche A&R und Business Affairs bei Polydor ins Plattengeschäft zurück. 1997 wurde er zum Managing Director befördert und stieg anschließend im Jahr 2001 zum Chairman & CEO der britischen Universal-Niederlassung auf. Zum Juli 2005 übernahm Grainge als Chairman & CEO der Universal Music Group International die Leitung des weltweiten Universal-Musikgeschäfts außerhalb der USA und wurde anschließend zum Nachfolger von Doug Morris an der Spitze des Konzerns erkoren.

Quelle: MusikWoche

