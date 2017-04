Lousada steigt bei Warner zum CEO of Recorded Music auf

Die Warner Music Group hat Max Lousada zum neuen CEO of Recorded Music ernannt. Lousada tritt den Posten zum 1. Oktober 2017 an und berichtet dann direkt an Warner-Music-CEO Steve Cooper.In seiner neuen Position zeichnet Lousada für alle weltweiten Geschäfte der Warner-Labels wie Atlantic, Warner Bros., Parlophone, Warner Music Nashville oder Warner Classics verantwortlich. Seitdem Lyor Cohen 2012 den Posten als CEO of Reocorded Music verlassen hatte , wurde er von Warner Music nicht mehr besetzt.Bereits seit drei Jahren leitet Max Lousada als CEO und Chairman von Warner Music UK die Geschicke der Firma in Großbritannien. Dabei konnte er in letzter Zeit mit Ed Sheeran große Erfolge feiern."Max hat vielen britischen Künstlern durch Warner Music UK ein Zuhause verschafft und es zu einem Zentrum der musikalischen Innovation gemacht", erklärt Warner-Music-Eigner Len Blavatnik : "Unsere weltweiten Musikgeschäfte werden stark von seiner kreativen Art und seiner Erfahrung der Künstlerentwicklung profitieren."Vor seiner Zeit bei Warner Music arbeitete Lousada unter anderem bei Mushroom Records. Nachdem das Label 2003 von Warner Music übernommen wurde, stieg Lousada zum Head Of A&R und später zum Präsident und Chairman bei Atlantic UK auf.

