Lollapalooza zieht auf die Rennbahn Hoppegarten

Großansicht Hat ein neues Zuhause für Lollapalooza Berlin gefunden: Festivalchefin Fruzsina Szép (Bild: HUG) Hat ein neues Zuhause für Lollapalooza Berlin gefunden: Festivalchefin Fruzsina Szép (Bild: HUG)

Die dritte Ausgabe von Lollapalooza Berlin geht am 9. und 10. September 2017 erstmals auf der Rennbahn Hoppegarten im Osten der Hauptstadt über die Bühne. Das Debüt 2015 fand am Flughafen Tempelhof statt, 2016 hatte das Festival eine einmalige Erlaubnis erhalten, den Treptower Park zu nutzen. Das neue Gelände sei binnen 30 Minuten per S-Bahn von der Innenstadt aus zu erreichen, zudem wolle man darüber hinaus "gesonderte Anreiseoptionen zum Festivalgelände" schaffen, teilen die Veranstalter mit.Medienberichten zufolge waren zwischenzeitlich auch die Pferderennbahn Karlshorst und das Maifeld neben dem Olympiastadion als möglicher Austragungsort für Lollapalooza Berlin im Gespräch. Beide Optionen seien aber angesichts der zu erwartenden Anzahl an Besuchern nicht geeignet gewesen. Die Rennbahn Hoppegarten soll Platz für mehr als 100.000 Zuschauer bieten. 2016 zählten die Veranstalter an beiden Tagen je 70.000 Besucher bei dem ausverkauften Festival.Mit den Foo Fighters und Mumford & Sons stehen auch zwei exklusive Headliner fest, die 2017 nur bei Lollapalooza zu sehen sind. Ebenfalls bereits fix gebucht sind The xx, London Grammar, George Ezra, Metronomy, Two Door Cinema Club, Rudimental, Michael Kiwanuka, Beatsteaks Cro und AnnenMayKantereit . Auf einer Dance-Bühne treten zudem Künstler wie Hardwell, Marshmello, Oliver Heldens, Galantis, Kungs und Martin Jensen auf.Fest steht auch, dass es mit Kidzapalooza wieder ein Angebot für Kinder und mit der Lolla Fun Fair auch Artistik, Kunst und Installationen geben wird. Darüber hinaus soll der Grüne Kiez, in dem es um soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein geht, auf dem Gelände "eine gemütliche Nische" finden.Als Veranstalter fungiert erneut die FRHUG Festival GmbH, ein Joint Venture der Hörstmann Unternehmensgruppe und des englischen Veranstalters Festival Republic.

Quelle: MusikWoche

