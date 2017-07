Lollapalooza erhebt Schadenersatzansprüche gegen Berlin

Großansicht Verlangt wegen des Festivalumzugs Geld von der Stadt Berlin: das Lollapalooza Festival, hier 2016 im Treptower Park (Bild: Johannes Riggelsen) Verlangt wegen des Festivalumzugs Geld von der Stadt Berlin: das Lollapalooza Festival, hier 2016 im Treptower Park (Bild: Johannes Riggelsen)

Weil das Lollapalooza Festival seit 2016 das vertraglich zugesicherte, derzeit aber für Flüchtlinge in Beschlag genommene Gelände am Flughafen Tempelhof nicht nutzen kann, stellen die Veranstalter Schadenersatzansprüche gegen die Stadt Berlin. Dies bestätigte Festivalsprecher Tommy Nick der "Berliner Zeitung". Er nennt dort "gestiegene Produktionskosten" als Grund für die Klage.Als Veranstalter des Lollapalooza Festivals fungiert die FRHUG Festival GmbH, ein Joint Venture der Hörstmann Unternehmensgruppe und des englischen Veranstalters Festival Republic. Dort kann man sich berechtigte Hoffnungen auf Zahlungen der Stadt Berlin machen, da die Behörden bereits anderen Veranstaltern von Messen und Sportevents, die zunächst am Flughafen Tempelhof stattfinden sollten, Gelder gezahlt haben.

Quelle: MusikWoche

