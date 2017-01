Lollapalooza bekommt Ableger in Paris

Während das neue Gelände für die dritte Ausgabe von Lollapalooza Berlin noch nicht bekanntgegeben wurde - nach dem Debüt auf dem Tempelhof-Gelände 2015 und dem Ausflug in den Treptower Park 2016 spekulierten Berliner Medien wie die "B.Z." oder der "Tagesspiegel" zuletzt über einen Umzug auf die Pferderennbahn Hoppegarden in Brandenburg - steht bereits fest, dass Lollapalooza 2017 erstmals auch in Paris über die Bühne geht. Dafür haben die Veranstalter den Hippodrome de Longchamp im Bois de Boulogne in der französischen Hauptstadt gewählt, wo das Festival am 22. und 23. Juli 2017 steigt.Auch die ersten Bands sind bereits bestätigt. Unter anderem spielen die Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Imagine Dragons, Lana del Rey und DJ Snake beim Frankreich-Debüt von Lollapalooza. Ebenfalls gebucht sind London Grammar, Alt-J, die Pixies, The Roots, Marshmello, Liam Gallagher, The Hives, Martin Solveig, I Am und La Femme.Wie in Berlin soll es auch in Paris ein Kidzapalooza geben, ein besonderer Bereich für Kinder. Bis zum Alter von zehn Jahren ist für Kinder der Eintritt bei Lollapalooza frei.Paris ist die jüngste Ergänzung in der Lollapalooza-Festivalfamilie. Zuvor gab es Ableger in Chile, Brazilien, Argentinien und Deutschland. Im Ursprungsland USA feierte Lollapalooza 2016 in Chicago das 25-jährige Jubiläum. Als Veranstalter hinter Lollapalooza steht das Unternehmen C3, an dem Live Nation seit Dezember 2014 einen Mehrheitsanteil von 51 Prozent hält.

Quelle: MusikWoche

