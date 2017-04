Livestream-Weltrekord durch Depeche Mode

Der exklusive Auftritt von Depeche Mode anlässlich der Veröffentlichung des neuen Albums "Spirit" am 17. März 2017 im Funkhaus in Berlin im Rahmen der Telekom Street Gigs war nach Angaben der Deutschen Telekom "der erfolgreichste Livestream "aller Zeiten" von einem Konzert eines einzelnen Acts.Rund 1,5 Millionen Fans erlebten demnach weltweit den Auftritt über Twitter, YouTube und Facebook sowie auf zahlreichen weiteren Websites. Allein rund 100.000 Fans verfolgten den Gig im parallel gesendeten 360-Grad-Livestream. Die Telekom setze damit "einen Meilenstein in dieser innovativen Technologie".Als "besonders erfolgreich" stellt die Telekom die Kooperation mit Twitter heraus. Erstmals überhaupt sei mit dem Depeche-Mode-Gig ein Musikevent global über Twitter #Live gezeigt worden. Der Hashtag #streetgigs sei in den Top 3 der Twitter Trends "in verschiedensten Ländern" gelandet, unter anderem in den USA, Großbritannien, Japan, Mexiko oder Deutschland.Thomas de Buhr, Managing Director Twitter Deutschland, sagt: "Eine Partnerschaft mit einem Marktführer wie der Telekom ist immer eine tolle Sache. In einer starken Zusammenarbeit haben wir diesen emotionalen Event zu Menschen in der ganzen Welt gebracht."Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland, kommentiert: "Eine so große Aufmerksamkeit für einen Solo-Konzert-Livestream gab es noch nie. Das zeigt auch, dass wir unseren Kunden im besten Netz mit einzigartigem Content und innovativen Technologien über alle Devices und sozialen Netzwerke hinweg einen enormen Mehrwert bieten". Die Partnerschaft mit Twitter steche in diesem Kontext "wirklich hervor"."Die gesamte Kampagne war geprägt von durchgehend außergewöhnlichen Engagement-Raten und einem Livestream in bestechender Qualität", so Schuld.Das von Depeche Mode am Tag des Konzerts, dem 17. März 2017, veröffentlichte 14. Studioalbum "Spirit" Sony Music ) ging unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich auf Platz eins der Charts. Die aktuelle Single des englischen Elektropop-Trios, "Where's The Revolution" , ist zugleich Teil der Telekom-Kampagne zur Einführung des neuen Angebots "StreamOn", welches "endloses Streaming" ermögliche, "ohne das Datenvolumen zu belasten".Fans von Depeche Mode können das gesamte Konzert noch bis zum 30. Juni auf telekom-streetgigs.de und bei YouTube in HD und 360 Grad ansehen. Kunden von EntertainTV, wo erstmals ein Telekom Street Gig live zu sehen war, haben ebenfalls die Möglichkeit, das Konzert im Archiv bis zum 30. Juni noch einmal zu erleben.

Quelle: MusikWoche

