LiveKomm stellt Forderungen an die Politik

Großansicht Betont die Notwendigkeit der "Wahlprüfsteine": Olaf Möller (Bild: LiveKomm) Betont die Notwendigkeit der "Wahlprüfsteine": Olaf Möller (Bild: LiveKomm)

Großansicht Rückt die soziale Verantwortung der Clubszene in den Fokus: Magnus Hecht (Bild: LiveKomm) Rückt die soziale Verantwortung der Clubszene in den Fokus: Magnus Hecht (Bild: LiveKomm)

Die LiveMusikKommission (LiveKomm) hat am 27. März 2017 im Jugendkulturhaus Cairo in Würzburg ihre diesjährige Frühjahrstagung durchgeführt. Der Verband beschäftigte sich dabei zum einen mit dem politischen Standing von Clubs und Festivals, präsentierte zum anderen auch eigene Forderungen an die Parteien hinsichtlich der Bundestagswahl 2017.Die LiveKomm stellte dabei ihre "Wahlprüfsteine" in den Bereichen "Kulturraumschutz", "Abgaben", "Spielstätten- und Netzwerkförderung" sowie "Gesundheit und Prävention" vor.So fordert der Bundesverband beispielsweise die Einrichtung einer eigenen Gebietskategorie "Kulturgebiet" in der Baunutzungsverordnung. Kernpunkt dieser Forderung ist es, dass dort die Nachtruhe nicht zwingend um 22 Uhr, sondern erst deutlich später gelten solle. Zudem sollte dort nachts ein Immissionsrichtwert von 70 dB(A) gelten.Hinsichtlich der zunehmenden Abgabenlast für Musikspielstätten fordert der Verband Unterstützung seitens der Bundespolitik "sofern möglich", und zwar zu Forderungen an die GEMA , bezüglich der Künstlersozialversicherungsabgabe, zur Forderung an die Kommunen zur Abschaffung der Vergnügungssteuer bei Kulturbetrieben bis hin zu arbeitsrechtlichen Anpassungen.Im Bereich der "Spielstätten- und Netzwerkförderung" fordert die LiveKomm einen Ausbau der Förderung für Musikspielstätten und deren Netzwerken. Diese solle ähnlich der Filmförderung auf Bundesebene realisiert werden. Für die Musikspielstätten in Deutschland sieht der Verband jährlich 30 Millionen Euro Bundesmittel für Förderprogramme und Auszeichnungen "als gerechtfertigte Investitionssumme" an.In einer Forderung des Bereichs "Gesundheit und Prävention" bietet sich die LiveKomm als Vermittler an und schlägt vor, das vielfach erprobte und anwendungsfertige Schulungsprogramm BEST des Bundesministeriums für Gesundheit und der LiveKomm fortzuführen. Olaf Möller , politischer Sprecher der LiveKomm, erklärte: "Die von uns präsentierten Forderungen wurden bereits Mitte Februar den im Bundestag vertretenen Parteien zugesandt. Diese haben nun bis Mai Zeit die Fragen zu beantworten und Stellung zu beziehen. Als Interessenvertretung von mehr als 400 Kulturakteuren ist diese Aktion der Wahlprüfsteine ein notwendiger und nur logischer Schritt", so Möller. "Die einzelnen Bereiche wurden von den jeweiligen Arbeitsgruppen intern erarbeitet und stoßen auch bei branchennahen Verbänden bereits jetzt auf Interesse und Unterstützung."Man plane, die aufbereiteten Ergebnisse in Form eines Flyers zu veröffentlichen und in den Mitgliedsclubs und bei von Verbandsmitgliedern organisierten Festivals auszulegen. Die Ergebnisse wolle man zudem auf der LiveKomm-Homepage veröffentlichen.Bei der Tagung kam auch das mit der ISDV , der Interessengemeinschaft der selbständigen Dienstleisterinnen und Dienstleister in der Veranstaltungswirtschaft, erarbeitete Positionspapier "Scheinselbständigkeit in der Kreativwirtschaft" zur Sprache, welches in einem Forderungspunkt auch in die Wahlprüfsteine eingeflossen sei.Der zweite Teil der Frühjahrstagung stand unter dem Motto "Musik & Haltung". Mit Referaten zum Thema "Grauzonenbands" informierten Thorsten Hindrichs (Universität Mainz) und Michael Weiss (Agentur für soziale Perspektiven e.V.) die Teilnehmer über die Entwicklung "von rechten Lebenswelten" innerhalb der Popmusik sowie über "die besorgniserregenden Entwicklungen im Deutschrock- und Popbereich".Im Anschluss erfolgte die Präsentation der von der LiveKomm begleiteten Umfrage zum Thema "Gleichstellung im Veranstaltungsbetrieb". Die Ergebnisse unterstrichen demnach die angenommene These, dass Frauen im Clubbereich noch selten vertreten und, dass deren Wirkungsfelder "eher im administrativen Bereich vorhanden" seien. In der anschließenden Diskussion sollten die Fragen geklärt werden, weshalb es in der Branche noch immer einen so starken "Gendergap" gibt und wie diesem politisch, aber auch auf Verbands- und Betreiberebene entgegengewirkt werden könne.Abschließend waren die die Teilnehmer in der Gesprächsrunde "Stressfrei Feiern - Wie schütze ich mein Publikum?" dazu aufgerufen, mögliche Lösungsansätze zu diskutieren und weitere Handlungsempfehlungen im Umgang mit sexuellen Übergriffen in Clubs und auf Festivals zu entwickeln. Hierfür wurden Vertreterinnen und Vertreter von Clubs und Festivals eingeladen, unter anderem vom Kassablanca Jena, dem Conne Island aus Leipzig oder dem Brückenfestival in Nürnberg, die in diesem Bereich mit neuen Ansätzen oder mit Initiativen wie "Awareness-Gruppen" arbeiten. Magnus Hecht , stellvertretener Vorsitzender der LiveKomm., resümierte: "Pop- und Clubkultur hat schon immer einen gesellschaftspolitischen und sozialen Anspruch. Unsere Mitglieder betreiben die dafür wichtigen Orte, in denen Menschen die durch Kultur vermittelten Werte erfahren und in denen der Zusammenhalt und Zugehörigkeiten unabhängig von Alters- und Generationsgrenzen gestärkt und gefördert wird."Die behandelten Themen bei dieser Frühjahrstagung kennzeichnete Hecht als "die an uns herangetragene Wünsche unserer Mitglieder". Als Verband und Interessensvertretung sei es notwendig, darauf einzugehen und eine gemeinsame Position zu beziehen. "Die besorgniserregenden politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und Europa, wie der zunehmende Rechtsruck und die soziale Verwahrlosung dürfen wir so als Kulturakteure nicht einfach hinnehmen", so Hecht.

Quelle: MusikWoche

