LiveKomm liefert Parteiencheck

Die LiveMusikKommission (LiveKomm) , der Verband der Musikspielstätten in Deutschland, versandte bereits im Februar 2017 seine "Wahlprüfsteine" an die Büros der Fraktionen der im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen sowie Die Linke mit der Bitte, sich zu den Forderungen zu äußern und auf die Lösungsvorschläge des Verbandes einzugehen. Jetzt veröffentlicht die LiveKomm die Antworten und verkündet damit den "Start in den Bundeswahlkampf" seitens der deutschen Clubs und Festivals.Der Forderungskatalog umfasste demnach "vier club- und festivalrelevante Bereiche, welche die Unterstützung und Wertschätzung der Branche vorsah". Neben den Forderungen nach einem besseren Kulturraumschutz für Clubs enthielten diese den Wunsch, die gegenwärtige Abgabenlast für Kulturbetriebe zu überdenken sowie die Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung für Clubs, Festivals und deren Netzwerke. Des Weiteren habe man die Parteien um Unterstützung im Bereich der Drogenprävention gebeten.Das Fazit der Auswertung zeige, dass sich vor allem Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen "für eine breite Unterstützung der Club- und Festivalbelange aussprechen". So habe die LiveKomm in ihrem Flyer zur Bundestagswahl 2017 17 "Daumen hoch"-Zeichen an Die Linke und zwölf an die Partei Bündnis 90/Die Grünen vergeben können. Die CDU wollte sich demnach teilweise nicht genauer festlegen (was 14 mal zur Wertung "Daumen Mitte" geführt habe) oder enthielt sich auch zweimal. Die SPD habe neun Mal den "Daumen runter" erhalten, "da die Partei kaum ein Entgegenkommen signalisierte oder sich klar gegen eine stärkere Unterstützung der Club- und Festivalbranche aussprach (beispielsweise Bundeslärmschutzfonds, Netzwerkförderung etc.)", wie die LiveKomm verlautet.Unter den 20 vorgelegten Forderungen habe es nur eine einzige gegeben, zu der sich alle befragten Parteien positiv im Sinne der LiveKomm-Forderungen äußerten. Sie haben demnach allesamt "den aktuellen, oftmals diskriminierenden Umgang der Polizeibehörden mit Clubbesuchern sowie Betreiberinnen und Betreibern im Bereich der Drogenprävention abgelehnt" und sich" für eine Entkriminalisierung der Kulturbetriebe" ausgesprochen.Hinsichtlich der Forderungen einer finanziellen Unterstützung bei der Erhebung von Kennzahlen der Club- und Festivalbranche, der Unterstützung bei der Gründung eines Bundesverbandes der Musikwirtschaft "German Music" sowie der Förderung der Gesundheitsprävention im Nachtleben hätten sich SPD, Die Linke und Bündnis90/Die Grünen "zuversichtlich" geäußert.Die ausführlichen Antworten sind online abrufbar. Um Club- und Festivalbesucherinnen und -besucher "für die Bundestagswahl zu mobilisieren", habe man seitens der LiveKomm den erwähnten Informationsflyer erstellt, der das Meinungsbild der befragten Parteien darstelle. Die Broschüre unter dem Motto "Clubkultur ist Lebensqualität - Unsere Forderungen zur Bundestagswahl" biete nun Unterstützerinnen und Unterstützer der Clubkultur die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Standpunkte der befragten Parteien zu verschaffen - anschaulich durch die erwähnten Daumen-Zeichen.Neben der Flyer-Kampagne biete die LiveKomm außerdem den Parteien an, "sich ausführlicher zu dem Forderungskatalog zu äußern beziehungsweise auf die Antworten der politischen Gegner zu reagieren". So werden am 18. August auf der von cologne on pop ausgerichteten c/o Pop in Köln Martin Dörmann (MdB, SPD) und Karsten Möring (MdB, CDU) mit Katja Hermes (Sound Diplomacy) über das Thema "(Club)Kultur in Gefahr - Braucht Deutschland Kulturgebiete?" diskutieren.Am 22. September werden Anja Hajduk (MdB, Bündnis 90/ Die Grünen), Rüdiger Kruse (MdB, CDU) und Johannes Kahrs (MdB, SPD) auf dem Reeperbahn Festival die Zukunft der Branche besprechen unter dem Motto "Live, Lärm, Luxus - Wahl-o-mat für Musikclubs".Weitere Veranstaltungen sind von den Netzwerken bundesweit geplant. An der Kampagne beteiligen sich neben den Netzwerken der LiveKomm ( Clubkombinat Hamburg Clubcommission Berlin , Clubverstärker Bremen, Clubs am Main, Club Kollektiv Stuttgart, EventKultur Rhein-Neckar, Klubkomm - Verband Kölner Clubs und Veranstalter , Klubnetz Niedersachsen, Verband für Popkultur in Bayern und Kulturliga Nürnberg) noch drei weitere Regional- und Spartenverbände mit der Kultur- und Clubcommission Augsburg, dem Verband der Münchner Kulturveranstalter sowie dem Festival Kombinat.

Quelle: MusikWoche

