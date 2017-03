Live-Verwertungsgesellschaft erweitert Angebot

Großansicht Will neue Erlösquellen für die Veranstaltungswirtschaft generieren: Johannes Ulbricht (Bild: Klaus Westermann) Will neue Erlösquellen für die Veranstaltungswirtschaft generieren: Johannes Ulbricht (Bild: Klaus Westermann)

Konzert- und Tourneeveranstalter können künftig Live-Mitschnitte auf Apple Music und iTunes als Download zur Verfügung stellen und sie kommerziell auswerten. Das sei ein weiterer Schritt zur Kommerzialisierung des Leistungsschutzrechts, heißt es von der Gesellschaft zur Wahrnehmung von Veranstalterrechten (GWVR) Die Kooperation mit Apple stellt den ersten Praxistest für die Verwertung von Live-Mitschnitten im digitalen Bereich dar. Konzert- und Tourneeveranstalter können die Mitschnitte über ein vereinfachtes Standardverfahren zur Verfügung stellen. Der Dienstleister Convertmedia hilft bei der Produktion. Als Vertriebspartner arbeitet die GWVR zunächst mit GoodToGo zusammen. Weitere Partner und Kanäle sollen später folgen."Wir schaffen ein legales, faires und qualitativ gutes Gegengewicht zu der Flut an illegalen und schlechten Handyvideos auf den einschlägigen Streamingplattformen", erklärt GWVR-Geschäftsführer Johannes Ulbricht . Die Flut an Handyvideos schade Künstlern, Veranstaltern und Publikum und nütze laut Ulbricht nur denen, die damit Werbeerlöse generieren. "Labels sehen wir als Partner bei der Produktion von legalen und hochwertigen Live-Mitschnitten. Gemeinsam werden wir die angemessene Beteiligung der Kreativen und ihrer Industrien in der gesetzlich vorgesehenen Weise bei den Plattformbetreibern einfordern. Dazu gehört aber auch ein positives Gegengewicht. Hier ist Apple wieder einmal Vorreiter."Auch bdv-Präsident Jens Michow freut sich: "Das Live-Format auf Apple Music und iTunes ist ein bedeutender Schritt bei unserem strategischen Ziel, das lange brachliegende Leistungsschutzrecht des Veranstalters mit Leben zu füllen", so Michow mit Verweis auf Paragraf 81 des Urheberrechtsgesetzes. Bereits im Januar hatte die GWVR Tarife für die Lizenzierung von Tonträgern und Bildtonträgern aufgestellt. Damit wird geregelt, welche Beteiligung Veranstalter für Mitschnitte ihrer Veranstaltungen erhalten, die als CD, DVD oder Blu-ray veröffentlicht werden.Die GWVR nimmt als Verwertungsgesellschaft für Veranstalter aus dem In- und europäischen Ausland das Leistungsschutzrecht des Veranstalters an allen in Deutschland verwerteten Veranstaltungsaufzeichnungen wahr. Alleingesellschafter der GWVR ist der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft (bdv).

Quelle: MusikWoche

