Live Nation und Guns N' Roses begrüßten 67.500 Besucher in München

Kehrten nach 24 Jahren ins Olympiastadion München zurück: Guns N' Roses

Das erste von zwei ausverkauften Deutschlandkonzerten ihrer "Not In This Lifetime"-Tour von Guns N' Roses ging am 13. Juni 2017 im Münchner Olympiastadion vor 67.500 Besuchern über die Bühne. Als Veranstalter fungierten Live Nation und PGM als örtlicher Partner.Nach dem Vorprogramm von The Kills und Phil Campbell kamen Guns N' Roses gegen 20:15 Uhr für ein dreistündiges Konzert auf die Bühne, bei dem neben allen Hits aus den älteren Studioalben auch drei Songs aus dem "Chinese Democracy"-Album von 2008 auf der Setlist standen. Auf dem Programm fand sich auch der Titel "Estranged", dessen Livesequenzen für das Originalvideo beim Konzert der Band am 26. Juni 1993 im Münchner Olympiastadion gefilmt worden waren.Zudem überraschte die Band - die neben den drei Gründungsmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan noch aus ihrem langjährigen Keyboarder Dizzy Reed, dem Gitarristen Richard Fortus, Drummer Frank Ferrer und Melissa Reese (Keyboards) bestand - mit einigen Coverversionen. So ehrte sie den jüngst verstorbenen Chris Cornell mit dem Soundgarden-Song "Black Hole Sun", spielte eine Version des Who-Tracks "The Seeker" und flocht Teile von "Layla" von Eric Clapton und "Wish You Were Here" von Pink Floyd in ihre eigenen Songs ein.Bei weiterhin verschärften Einlasskontrollen zeigte sich, dass die Besucher sich inzwischen an die neuen Sicherheitsbestimmungen gewöhnt haben. So waren die Schlangen vor dem Einlass deutlich kürzer als noch zuletzt bei Coldplay oder Depeche Mode, mitunter entfielen die Wartezeiten sogar ganz.

