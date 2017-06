Live Nation und Coldplay begannen Europatour in München

Mit 65.000 Besuchern war das Auftaktkonzert der Europatour von Coldplay am 6. Juni im Münchner Olympiastadion ausverkauft. Nachdem es den ganzen Tag geregnet hatte, hörten die Niederschläge pünktlich zum Vorprogramm, das Femme Schmidt und AlunaGeorge bestritten, auf.Der Tourneeveranstalter Live Nation und PGM als örtlicher Partner hatten die Sicherheitsvorkehrungen angesichts der jüngsten Vorfälle noch einmal verschärft. So gab es zusätzliche Einlasskontrollen mit Metalldetektoren und Bodychecks. Darüber hinaus galt ein Verbot größerer Taschen, Handtaschen, Rucksäcke sowie Helme. Alle Zuschauer wurden gebeten, Gegenstände, die nicht zwingend benötigt werden, nicht mit ins Stadion zu nehmen."Unser Ziel ist es, die Kultur als wesentliches Merkmal einer freien und offenen Gesellschaft nicht einschränken zu lassen und unser gewohntes Leben so weit wie möglich aufrecht zu erhalten", sagt Marek Lieberberg , Geschäftsführer Live Nation in Deutschland.Obwohl die Veranstalter diese Maßnahmen über alle zur Verfügung stehenden Kanäle kommuniziert hatten, kam es vor den verschiedenen Stadioneingängen dennoch zu teils mehreren hundert Meter langen Warteschlangen.Dies tat der Stimmung bei dem zweistündigen Coldplay-Konzert jedoch keinen Abbruch. Die britische Band zog auf einer Bühne, die an der Längsseite des Stadions platziert war, alle Register. Dazu gehörten atemberaubende Projektionen auf den riesigen Videoscreens, eine opulente Laser- und Lightshow, ein glasklarer Sound, Luftballons und Konfettiregen sowie einige Songs, die auf dem Laufsteg sowie später auf einer Publikumsbühne gespielt wurden.Jeder Konzertbesucher erhielt zudem ein Armband, auf dem passend zu den jeweiligen Songs acht in verschiedenen Farben und Rhythmen blinkende Lämpchen für eine besondere Atmosphäre im weiten Stadionrund sorgten.Auf das One Love Manchester Concert, bei dem Coldplay am 4. Juni aufgetreten waren, ging Sänger Chris Martin bei seinen Ansagen nicht ein. Allerdings scherzte er mit einem Keyboarder aus dem Publikum, den er für einen Song spontan auf die Bühne geholt hatte, über die deutsch-britische Zusammenarbeit, die man in diesen Zeiten doch vorantreiben müsste.In Deutschland stehen noch vier weitere Coldplay-Shows an. Am 14. Juni spielen sie in der Red Bull Arena in Leipzig, am 16. Juni in der HDI Arena in Hannover und am 30. Juni sowie 1. Juli in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Zudem treten sie am 6. Juli beim Global Citizen Festival in der Barcaly Card Arena in Hamburg auf.

