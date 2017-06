Live Nation geht mit Depeche Mode in eine neue Liverunde

Großansicht Beglücken ihre Fans mit weiteren Konzerten: Depeche Mode (Bild: Live Nation) Beglücken ihre Fans mit weiteren Konzerten: Depeche Mode (Bild: Live Nation)

Nach ihren ausverkauften Open-Airs, die laut Veranstalter Live Nation allein in Deutschland und der Schweiz rund 500.000 Fans begeistert hätten, geht die "Global Spirit Tour" von Depeche Mode im Herbst und Winter in die zweite Runde. Aufgrund der "überragenden Nachfrage" gibt die britische Erfolgsband 2017 und Januar 2018 Zugaben in ausgewählten Indoor-Arenen. Frankfurt/M., Stuttgart, Mannheim, Hamburg, Köln, Berlin, Nürnberg und Wien sind dann die Stationen im deutschsprachigen Raum.Allgemeiner Vorverkaufsstart für die neuen Konzerte der Elektropop-Helden, die in ihrer Karriere über 100 Millionen Alben verkauften und Livekonzerte vor über 30 Millionen Fans in aller Welt gegeben haben, ist der 23. Juni 2016 um 10 Uhr. Zuvor sind schon ab 21. Juni in einem Presale über www.telekom.de/magentaeins-priotickets Karten zu bekommen.24.11.2017 Frankfurt/M., Festhalle28.11.2017 Stuttgart, Schleyer-Halle30.11.2017 Mannheim, SAP Arena11.01.2018 Hamburg, Barclaycard Arena15.01.2018 Köln, Lanxess Arena17.01.2018 Berlin, Mercedes Benz Arena19.01.2018 Berlin, Mercedes Benz Arena21.01.2018 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung04.02.2018 AT-Wien, Stadthalle

Quelle: MusikWoche

