Live Nation erwibt Mehrheitsanteil an Isle Of Wight Festival

Großansicht Sein Isle Of Wight Festival gehört nun zur Festivalfamilie von Live Nation: John Giddings Sein Isle Of Wight Festival gehört nun zur Festivalfamilie von Live Nation: John Giddings

Über Live Nation-Gaiety, ein britisches Joint Venture von Live Nation mit Denis Desmond's Gaiety Investments, ist der Konzern nun Mehrheitsgesellschafter beim traditionsreichen Isle Of Wight Festival. Damit erweitert Live Nation das weltweite Festivalportfolio, zu dem nun knapp 90 Festivals gehören.Der britische Agent und Veranstalter John Giddings, der das 1969 ins Leben gerufene und zwei Ausgaben wieder eingestellte Festival 2002 wiederbelebt hatte, soll auch künftig die Geschicke des Open Airs leiten, das mit legendären Auftritten von Jimi Hendrix, den Doors, Emerson, Lake & Palmer und Miles Davis Geschichte geschrieben hat."Nach 15 erfolgreichen und ruhmreichen Jahren haben wir uns gefragt, wie wir das Festival auf das nächste Level hieven können", sagt Giddings. Die Partnerschaft mit Live Nation gebe ihm die Möglichkeit, auf die Reichweite und den Künstlerpool von Live Nation zuzugreifen.In diesem Jahr rechnet Giddings, dessen Agentur Künstler wie Blondie, Phil Collins, U2 und Iggy Pop vertritt, mit 42.000 Festivalgängern. Gebucht sind bereits Rod Stewart, Arcade Fire, David Guetta und Run-DMC.Mit dem Erwerb des Mehrheitsanteils an der Isle Of Wight wächst die Festivalfamilie von Live Nation erneut. Allein in diesem Jahr sind es nun sechs neue Festivals und deren Veranstalter, die künftig unter dem Dach von Live Nation zu finden sind - darunter Cuffe & Taylor, Metropolis Music, CT Touring und das BottleRock Napa Valley Music And Culinary Festival in Kalifornien.

Quelle: MusikWoche

