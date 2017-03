Live Nation bucht Hallentournee von Metallica

Großansicht Kehren 2017 und 2018 nach Deutschland zurück: Metallica (Bild: Live Nation) Kehren 2017 und 2018 nach Deutschland zurück: Metallica (Bild: Live Nation)

Für Metallica ist es eine Premiere: Erstmals tourt die Band in Deutschland und Österreich unter der Ägide von Live Nation GSA . Geplant sind bislang neun Shows von Herbst 2016 bis Frühjahr 2018. Die Europatour ist Teil der weltweiten "WorldWired Tour". "Im Rahmen der Arenatour wird es keine Zusatzshows geben", betont der Veranstalter.Wie bereits in den USA berechtigt jede Eintrittskarte, die bei offiziellen Vorverkaufsstellen erworben wird, zur Auswahl zwischen einer regulären digitalen oder einer physischen Kopie des aktuellen Metallica-Albums, "Hardwired... To Self-Destruct" . Wer bereits ein Album erworben hat, könne eine Kopie verschenken. Bei der physischen Version fallen Bearbeitungs- und Versandgebühren an. In den USA hatte diese Dreingabe dem Album zu einem Sprung in den Longplay-Charts von Platz 14 auf zwei verholfen Metallica bieten in Partnerschaft mit dem VIP-Dienstleister CID Entertainment mehrere Optionen für das Konzerterlebnis an. Dazu gehören Premium-Tickets, früherer Eintritt zu den Arenen und ein Besuch der "Memory Remains"-Ausstellung mit Memorabilia sowie Meet & Greets.Das Label der Band, Universal Music , veröffentlicht derweil am 17. März mit "Now That We're Dead" eine neue Single aus "Hardwired... To Self-Destruct".Das Album erreichte Platz eins in den Offiziellen Deutschen Charts, legte dabei im November den bis dahin erfolgreichsten Albumstart des Jahres hin und steht inzwischen bei Platin für mehr als 200.000 verkaufte Einheiten. Zudem sind Metallica in den Kategorien "Album des Jahres" und "Band International" im Rennen um den Echo 2017.14.09.17 Köln, Lanxess Arena16.09.17 Köln, Lanxess Arena16.02.18 Mannheim, SAP Arena29.03.18 Hamburg, Barclaycard Arena31.03.18 AT-Wien, Stadthalle07.04.18 Stuttgart, Schleyerhalle09.04.18 Stuttgart, Schleyerhalle26.04.18 München, Olympiahalle30.04.18 Leipzig, Arena

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen