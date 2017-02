Live Nation bilanziert erneut Rekordjahr

Im Geschäftsjahr 2016 hat Live Nation den Umsatz um 15 Prozent auf 8,4 Milliarden Dollar gesteigert, die operativen Einnahmen wuchsen gar um 48 Prozent auf 195 Millionen Dollar. Damit schreibt der Konzern die Rekordbilanz des Vorjahrs fort. Deutliche Zuwächse vermeldet Live Nation auch bei den Zuschauerzahlen, die 2016 um zwölf Prozent auf 71 Millionen Besucher stiegen sowie beim Segment Sponsoring und Werbung, die um 13 Prozent zulegten.Auch beim Ticketing vermeldet das zu Live Nation gehörende Unternehmen Ticketmaster gute Zahlen. Der Umsatz mit Primärtickets kletterte um 16 Prozent in die Höhe, beim sekundären Ticketing waren es gar 29 Prozent. Insgesamt erwirtschaftete Live Nation im Ticketing 28 Milliarden Dollar Umsatz, der mit 480 Millionen verkauften Tickets in 28 verschiedenen Ländern erzielt wurde.Wohl auch weil Umsatz, das sogenannte Adjusted Operating Income (AOI) und der freie Cash Flow im sechsten Jahr in Folge zulegten, überschritt der Wert einer einzelnen Aktie von Live Nation erstmals die Marke von 30 Dollar."Wir sehen angesichts einer starken, weltweiten Nachfrage auch weiterhin, wie attraktiv Live-Events sind", sagt Michael Rapino , CEO Live Nation. Weil das Live Entertainment nicht an nationale Grenzen gebunden sei, könnten Fans aus aller Welt nun Künstler entdecken, ihnen folgen und ihre Begeisterung für die Acts mit anderen Menschen teilen."Wir glauben, dass das Livegeschäft auch in den nächsten Jahren stark wachsen wird, weil die Fans das so wollen, die Künstler bereit sind, zu touren, und Technologie die Konversion vorantreibt."Live Nation schätzt, dass das Unternehmen nun weltweit 71 Millionen Menschen erreicht - das sind sieben Millionen mehr als im Vorjahr. Im vergangenen Jahr nahmen zudem Niederlassungen von Live Nation in Deutschland, Südafrika und Israel den Betrieb auf, womit der Livekonzern in nunmehr 40 Ländern vertreten ist.Der durchschnittliche Ticketpreis stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um fünf Prozent, wobei die Preise für die teuersten Tickets besonders stark anstiegen. Im Durchschnitt verbesserte sich auch der Wert an Speisen und Getränken, die ein Konzertbesucher während der Veranstaltung verdrückt, um neun Prozent auf 22 Dollar."Unser Erfolg im Jahr 2016 bekräftigt, dass Live Nation eine unvergleichliche Liveplattform erschaffen hat", sagt Rapino. der im Livegeschäft auch künftig großes Wachstumspotenzial sieht, weil es die primäre Einkommensquelle für Künstler sei und Konzerte für Acts der beste Weg seien, um sich mit ihren Fans zu verbinden.Zeitgleich mit den Jahreszahlen für 2016 veröffentlichte Live Nation auch die Zahlen für das vierte Quartal 2016. Der Umsatz wuchs in den drei Monaten um vier Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar, während das Operative Income um acht Prozent auf 37,2 Millionen fiel und das AOI um 18 Prozent auf 82,9 Millionen Dollar zurückging.

Quelle: MusikWoche

