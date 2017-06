Live Act meldet ausverkauft für Pur auf Schalke

Großansicht Spielen zum sechsten Mal in der Veltins-Arena: Pur (Bild: Carsten Klick) Spielen zum sechsten Mal in der Veltins-Arena: Pur (Bild: Carsten Klick)

Großansicht Schwärmt von der Atmosphäre auf Schalke: Pur-Manager Uli Roth (Bild: Live Act Music) Schwärmt von der Atmosphäre auf Schalke: Pur-Manager Uli Roth (Bild: Live Act Music)

Gut zwei Monate, bevor Pur und ausgewählte Gastkünstler am 2. September 2017 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auftreten, hat die veranstaltende Agentur Live Act Music alle 66.000 Tickets für die sechste Ausgabe des Events verkauft. Das Debüt fand 2001 zur Einweihung der Arena statt. Seitdem kamen laut Veranstalterangaben mehr als 500.000 Besucher zu den "Pur & Friends"-Konzerten.In diesem Jahr treten Xavier Naidoo Daniel Wirtz und Bülent Ceylan gemeinsam mit Pur auf; das Vorprogramm bestreitet Max Giesinger. Zudem kündigt Live Act einen geheimen Überraschungsgast an."Die 'Pur & Friends'-Konzerte auf Schalke sind ganz besondere Auftritte für uns", sagt Pur-Manager Uli Roth im Gespräch mit MusikWoche. "Die stimmungsgeladene Atmosphäre der Mittelbühne in der Arena ist unvergleichlich. Im Laufe der Jahre hatten wir zahlreiche nationale und internationale musikalische Gäste in unserer Show, aber selbst für legendäre Künstler wie Rodger Hodgson, Chris de Burgh oder Peter Maffay war die Mittelbühne eine echte Herausforderung."Roth erläutert, dass es auf der Mittelbühne keine Backstage gebe, sondern "rundum begeistertes Publikum. Ein echter Hexenkessel voller Emotionen. Die 66.000 Konzertbesucher vermitteln eine unbeschreibliche Stimmung in der Arena." Auch deswegen halte man seit 2001 an dem Konzept fest, zumal die "Besucherzahlen uns recht geben. Für dieses einmalige Event reisen die Fans aus ganz Deutschland an. Es gibt heute ja nicht mehr viele deutsche Bands, die über einen langen Zeitraum Stadien dieser Größenordnung füllen können. 'Pur & Friends' ist im Laufe der Jahre zu einer etablierten Marke geworden.""Theoretisch" wären solche Pur-Shows auch woanders denkbar, sagt Roth. "Natürlich ließe sich das Showkonzept auch in einem anderen Stadion umsetzen, aber 'Pur & Friends' gehört einfach in die Arena auf Schalke. Obwohl die Heimat der Band im schwäbischen Bietigheim-Bissingen liegt, fühlen sich die Arenakonzerte in Gelsenkirchen wie Heimspiele an. Das Feeling auf der Bühne und in der Halle ist einzigartig. Darüber hinaus ist die Arena eines der größten Stadien Europas und verfügt über optimale logistische Vorrausetzungen. Der ausfahrbare Rasen bietet technisch hervorragende Möglichkeiten."Die "besondere Energie" von Schalke spürten auch die Konzertbesucher, die mit der Band die größte Pur-Party des Jahres feierten. "Ein ausverkauftes Stadion ist dafür die ideale Location. Das fulminante pyrotechnische Feuerwerk darf da selbstverständlich nicht fehlen." Entsprechend freue man sich bei Live Act Music auf den 2. September und die "großartigen Gäste". "Mit Sicherheit wird das nicht das letzte Pur-Konzert auf Schalke gewesen sein."

Quelle: MusikWoche

