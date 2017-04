Lisa & Lena paktieren mit Warner Music

Großansicht Schlossen den Fashion-und Merchandise-Deal (von links): Duki (Beastin), Henning Mielke (Manager), Lisa & Lena, Anja Sumfleth (Director Merchandise & Creative Services Warner Music), Steffen Müller (Managing Director Warner Music Entertainment Central Europe), Sebastian Sieger (Product Manager Warner Music Merchandise) und Fu (Beastin) bei einem Fanevent in Hamburg (Bild: Warner Music) Schlossen den Fashion-und Merchandise-Deal (von links): Duki (Beastin), Henning Mielke (Manager), Lisa & Lena, Anja Sumfleth (Director Merchandise & Creative Services Warner Music), Steffen Müller (Managing Director Warner Music Entertainment Central Europe), Sebastian Sieger (Product Manager Warner Music Merchandise) und Fu (Beastin) bei einem Fanevent in Hamburg (Bild: Warner Music)

Die 14-jährigen Zwillinge Lisa & Lena sind nicht nur Social-Media-Stars auf Musical.ly (über 18 Millionen Subscriber) und Instagram (10,5 Millionen Subscriber), sie wollen auch als Trendsetter in der Teenager-Modewelt für Furore sorgen. Gemeinsam mit Warner Music werden die Twins die Fashion-Brand JIMO71 für Mädchen und Jungs im Sommer 2017 präsentieren.Lisa & Lena kommentieren den Deal mit Warner Music Merchandise und den Münchner Modemachern von Beastin wie folgt: "Wir wollten schon immer gerne Mode designen, haben schon früh angefangen, eigene Entwürfe zu zeichnen, und davon geträumt, diese Ideen umzusetzen. Wir sind sehr froh, mit Warner und Beastin so ein tolles Team zu haben, dass uns dabei hilft, diesen Traum wahr werden zu lassen, und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit." Anja Sumfleth , Director Merchandise & Creative Services Warner Music, sagt: "Wir sind wahnsinnig stolz, Lisa & Lena betreuen zu dürfen und Teil der 'Lelinator'-Familie zu sein. Mode aus dem Blickwinkel von Teenagern zu sehen, ist ein spannendes und frisches Projekt. Wir werden gemeinsam mit ihrer Inspiration und Kreativität und gepaart mit unserer Erfahrung im Merchandise- und Fashionbereich erfolgreich im Sommer durchstarten. Ich freue mich ganz besonders, dass wir als Trendsetter die Designer von Beastin, Duki & Fu, gewinnen konnten und wir als Dreiergespann effizient und auf höchstem Qualitätslevel zusammenarbeiten." Henning Mielke , Manager von Lisa & Lena, verlautet: "Ich freue mich sehr, dass wir mit so kreativen und erfahrenen Partnern wie Warner Music Merchandise und Beastin den großen Traum von Lisa und Lena von einer eigenen Modemarke realisieren können."Duki und Fu von Beastin liefern ebenfalls ein Zitat: "Die Mädels und das gesamte LeLi Team sind supercool - und wir freuen uns enorm, Lisa & Lena auf ihrer spannenden Reise in die Modewelt unterstützen zu dürfen. Es ist bereits das zweite große Projekt für uns in Zusammenarbeit mit Warner, und wir bedanken uns sehr bei Anja Sumfleth und ihrem Team für das Vertrauen in unsere Arbeit. JIMO71 wird ein absoluter Kracher - also schnallt euch an, Leute!"Die neue Fashionkollektion JIMO71 soll im Sommer 2017 weltweit auf den Markt kommen. Bereits jetzt erhältlich seien "Merchandise-Items" sowohl "im US- als auch im EU-Webshop".

Quelle: MusikWoche

