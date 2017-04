Linkin Park spielten Akustikkonzert bei Warner Music

Großansicht In Hamburg mit dabei (hinten, von links): Nina Stepanek (Warner Music), Bettina Dorn (Warner Music), Chester Bennington (Linkin Park), Marcus Friedheim (Warner Music), Bernd Dopp (Warner Music), Jens Thee (Warner Music), Jan Grantz (Warner Music), Kareen Biermann (Warner Music), Martin Kummerow (Warner Music), Doreen Schimk (Warner Music), Benedikt Lökes (Warner Music), Mike Shinoda (Linkin Park), Larissa Lüters (Warner Music), Jana Denecke (Warner Music) und Rob Bourdon (Linkin Park) sowie (vorn, von links) Neele Holm (Warner Music), Nicole Schmidt (Warner Music), Lea Karasch (Warner Music), Tari Taye(Warner Music), Daniel Gerloff (Warner Music), Anne Kiedaisch (Warner Music) und Michael Kümmerle (Warner Music) (Bild: Katja Ruge) In Hamburg mit dabei (hinten, von links): Nina Stepanek (Warner Music), Bettina Dorn (Warner Music), Chester Bennington (Linkin Park), Marcus Friedheim (Warner Music), Bernd Dopp (Warner Music), Jens Thee (Warner Music), Jan Grantz (Warner Music), Kareen Biermann (Warner Music), Martin Kummerow (Warner Music), Doreen Schimk (Warner Music), Benedikt Lökes (Warner Music), Mike Shinoda (Linkin Park), Larissa Lüters (Warner Music), Jana Denecke (Warner Music) und Rob Bourdon (Linkin Park) sowie (vorn, von links) Neele Holm (Warner Music), Nicole Schmidt (Warner Music), Lea Karasch (Warner Music), Tari Taye(Warner Music), Daniel Gerloff (Warner Music), Anne Kiedaisch (Warner Music) und Michael Kümmerle (Warner Music) (Bild: Katja Ruge)

Im Rahmen einer Promotiontour durch Deutschland und auf dem Weg zur Echo-Verleihung legten Linkin Park am 3. April 2017 einen Zwischenstopp in Hamburg ein. Dort stattete die US-Formation dem Team von Warner Music um Bernd Dopp , Chairman & CEO Warner Music Central Europe, einen Besuch ab.Zunächst stellte sich die Band hier live via Facebook Fragen ihrer Fans, anschließend spielten Linkin Park ein Akustikkonzert vor ausgewählten Partnern und dem Warner-Music-Team. Dabei standen unter anderem auch Songs aus dem kommenden Album auf dem Programm: Warner Music veröffentlicht am 19. Mai mit "One More Light" das siebte Studioalbum der Formation, die mittlerweile weltweit über 50 Millionen Alben verkaufte.Ebenfalls in Hamburg zu hören gab es eine Akustik-Version der Single "Heavy" mit Kiiara; gemeinsam mit der US-Sängerin stehen die bereits vierfach selbst zu Echo-Ehren gekommenen Linkin Park am 6. April auch in Berlin beim Echo auf der Bühne.

Quelle: MusikWoche

