Linecheck öffnete in Mailand die Pforten

Großansicht Sprachen darüber, wie verschiedene Standorte durch Musik aufgewertet können (von links): Timotheus Lukas Wiesmann (IHM), Bruno Blanckaert (Le Grand Rex Paris), Danny Keir (Sound Diplomacy), Filippo Del Corno (Comune Di Milano) und Martin Elbourne (Glastonbury/Great Escape) (Bild: MusikWoche) Sprachen darüber, wie verschiedene Standorte durch Musik aufgewertet können (von links): Timotheus Lukas Wiesmann (IHM), Bruno Blanckaert (Le Grand Rex Paris), Danny Keir (Sound Diplomacy), Filippo Del Corno (Comune Di Milano) und Martin Elbourne (Glastonbury/Great Escape) (Bild: MusikWoche)

Großansicht Vertreten in Europa ähnliche Standpunkte (von links): Guillaume Leblanc (SNEP), Enzo Mazza (FIMI), Florian Drücke und Francesca Trainini (IMPF) (Bild: MusikWoche) Vertreten in Europa ähnliche Standpunkte (von links): Guillaume Leblanc (SNEP), Enzo Mazza (FIMI), Florian Drücke und Francesca Trainini (IMPF) (Bild: MusikWoche)

.

Großansicht Rückten die Rolle der Indie-Firmen in den Fokus (von links): Claudio Troja (Barley Arts), Francesca Trainini und Kees Van Wejen (beide Impala) (Bild: MusikWoche) Rückten die Rolle der Indie-Firmen in den Fokus (von links): Claudio Troja (Barley Arts), Francesca Trainini und Kees Van Wejen (beide Impala) (Bild: MusikWoche)

Nach einer kleinen vorgelagerten Veranstaltung am Abend des 21. November 2017 öffnete der Branchentreff Linecheck in Mailand am 22. November offiziell die Pforten. Das Programm bot bereits am Kongressmittwoch erste Höhepunkte.Zu Beginn um 12.00 Uhr ging es unter dem Motto "Milano Music Week Welcomes Music Cities" um die Bedeutung von Standorten für die Musikindustrie. In der von Danny Keir (Sound Diplomacy) moderierten Runde sprachen Timotheus Lukas Wiesmann IHM ), Bruno Blanckaert (Le Grand Rex Paris), Filippo Del Corno (Comune Di Milano) und Martin Elbourne (Glastonbury/Great Escape). Aus Perspektive der Standortvermarkter gaben sie Einblicke in die Strategien, um die Musikkultur an den jeweiligen Orten zu verankern. Alle Panel-Teilnehmer waren sich dabei in dem Punkt einig, dass viele Politiker ein antiquiertes Bild von der Musikindustrie hätten und man sie deshalb mehr für Musikthemen sensibilisieren müsse.Wenig später versammelten sich bei dem Panel "Music Moves Europe" weitere Akteure aus verschiedenen europäischen Ländern: Enzo Mazza vom italienischen FIMI-Branchenverband, der gerade zum Vorstandsvorsitzenden gekürte Florian Drücke vom BVMI und Guillaume Leblanc vom französischen SNEP-Verband sowie Maria Romana Francesca Trainini vom Independent Music Publishers Forum (IMPF).Sie sprachen über das grenzübergreifende Projekt "Music Moves Europe", das mit Fördergeldern der Europäischen Kommission in Felder wie Onlinevertrieb, Musikbildung, Musikexport oder innovative Start-ups investieren soll. Drücke betonte, dass die Musikbranche nach 14 turbulenten Jahren nun erwachsen geworden sei, was auch von der politischen Seite entsprechend honoriert und respektiert werde. Deswegen müsse man nun gemeinsam Zeichen setzen. Das zentrale Problem, mit dem alle europäischen Länder aber nach wie vor zu kämpfen haben, sei die Wertschöpfungslücke, die vor allem durch YouTube verursacht werde.Außerdem hatten Kongressteilnehmer die Möglichkeit, in einer kleinen und intimen Runde mit Maria Romana Francesca Trainini und Kees Van Weijen vom Impala-Verband sowie dem Veranstalter Claudio Trotta von Barley Arts über das Thema "Being Independent" zu diskutieren. Dabei standen die drei Panelisten, die schon seit Jahrzehnten in der Branche tätig sind, jungen Besuchern aus der Indie-Szene Frage und Antwort.Zum Ausklang des ersten Tages eröffnete die schwedische Band Little Dragon das Liveprogramm im Base Milano. Im Laufe der Woche treten außerdem Acts wie Perfume Genius, Telefon Tel Aviv, Thundercat, Freddie Gibbs oder Daniel Haaksman auf.Neben der Multifunktionshalle Base im Stadtteil Tortona, die das Zentrum des Treffs bildet, sind als weitere Veranstaltungsorte das Casa Linecheck sowie die Clubs Circolo Magnolia, Dude, Rocket Club und der Tunnel Club mit an Bord

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen