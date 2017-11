Linecheck geht in die dritte Runde

Der italienische Branchentreff Linecheck, der vom 21. bis zum 26. November 2017 in Mailand über die Bühne geht, hat sein Programm für die mittlerweile dritte Ausgabe weiter ausgebaut. Insgesamt erwarten die Veranstalter von elita rund 200 Sprecher für die 70 Panels.Das Zentrum des Treffs bildet die Multifunktionshalle Base im Stadtteil Tortona. Weitere Veranstaltungsorte sind das Casa Linecheck sowie die Clubs Circolo Magnolia, Dude, Rocket Club und der Tunnel Club.Die Talks und Panels der Konferenz sind in drei Themenbereiche gegliedert. So stehen Innovation und Tradition, die Beziehung zwischen Musik und Mode sowie Musik für Kino, Werbung und Videospiele im Fokus des Programms.Am 22. November, dem Konferenzmittwoch, versammeln sich um 14.30 Uhr mit Enzo Mazza vom italienischen FIMI-Branchenverband, dem geade zum Vorstandsvorsitzenden gekürten Florian Drücke vom BVMI und Guillaume Leblanc vom französischen SNEP-Verband sowie Giampaolo Scacco (drei Vertreter der europäischen Musikindustrie und ein Mitarbeiter der EU-Kommission, um über europäische und nationale Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft, steuerliche Anreizmodelle für Investitionen in der Kultur- und Kreativwirtschaft oder kulturelle Diversität zu disktutieren.Anschließend sprechen Horst Weidenmüller !K7 Records ), Steve Abbott (Manager, Harmonic Artists UK) und der Künstler Francesco Leali in einer von Cerys Matthews (BBC) moderierten Runde zum Thema "Neo-Classical: Tradition Or Innovation?". Am Donnerstag um 12.00 Uhr gibt Ralph Christoph c/o pop ) im Talk mit Ercole Gentile (Megaherz Booking) Einblicke in den deutschen Musikmarkt.Die schwedische Band Little Dragon eröffnet am 22. November das Liveprogramm im Base Milano. Im Laufe der Woche treten außerdem Acts wie Perfume Genius, Telefon Tel Aviv, Thundercat, Freddie Gibbs oder Daniel Haaksman auf.Linecheck ist ein Teil der Milano Music Week, die parallel stattfindet und mit vielen weiteren Konzerten in der ganzen Stadt aufwartet. Um die Organisation von Linecheck kümmern sich Dino Lupelli als General Manager für Konferenz und Festival, Christoph Storbeck als Kurator des Konferenzteils sowie Daniele Ricca als Künstlerischer Direktor des Festivalteils.Unterstützung bekommen die Veranstalter von der Comune di Milano sowie von den italienischen Verwertungsgesellschaften Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) und Nuovo Imaie als auch von den Branchenverbänden Federazione Industriale Italiana (FIMI) und Assomusica.

