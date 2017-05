Line-up für Puls Open Air steht

Großansicht Kommen zum Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg: Bilderbuch aus Wien (Bild: Christoph Pöll) Kommen zum Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg: Bilderbuch aus Wien (Bild: Christoph Pöll)

Mit Bands wie Bilderbuch, Moderat oder den Mighty Oaks geht das Puls Open Air vom 8. bis zum 10. Juni 2017 zum zweiten Mal in Schloss Kaltenberg über die Bühne.Auch Acts wie Von Wegen Lisbeth, Fatoni, die Kytes, Voodoo Jürgens oder Lilly Among Clouds sind mit dabei. Diesmal haben die Veranstalter von Landstreicher Booking und Puls, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks , das Festival auf fünf Bühnen ausgebaut.2016 fand die ausverkaufte Premiere des Puls Open Airs mit Auftritten von Bands wie Boy, Crystal Fighters, Frittenbude, OK Kid oder Schlachthofbronx statt.

Quelle: MusikWoche

