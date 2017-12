Line-up für Eurosonic Noorderslag steht

Großansicht Singt bei Eurosonic: Ace Tee aus Hamburg (Bild: Eurosonic Noorderslag) Singt bei Eurosonic: Ace Tee aus Hamburg (Bild: Eurosonic Noorderslag)

Das Programm für den Festivalteil des niederländischen Branchentreffs Eurosonic Noorderslag, der vom 17. bis 20. Januar 2018 in Groningen stattfindet, ist komplett.Nun haben auch Alma, Amartey, Batobe, Christof van der Ven, De Likt, Dodecahedron, Jagd, Kuenta I Tambu, Leafs, Pitou, Skott, Stuart Mavis und Youngr zugesagt.Insgesamt treten 302 Acts auf. Aus Deutschland kommen Ace Tee & Kwam.E, Bergfilm, Leoniden, Lilly Among Clouds, Mogli, Dillon, Meute, Suff Daddy & The Lunch Birds und Walking Dead On Broadway nach Groningen.Eine Liste mit allen Bands gibt es auf den Onlineseiten des Festivals.Der niederländische Branchentreff wird von der Stiftung Noorderslag organisiert. Die Stiftung arbeitet dafür mit mehreren Partnern zusammen - unter anderem Buma Cultuur, der Kulturabteilung der niederländischen Verwertungsgesellschaft Buma/Stemra . So zeichnet Buma Cultuur für den Konferenzteil verantwortlich.

Quelle: MusikWoche

