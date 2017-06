Lindenberg-Tour restlos ausverkauft

Großansicht Stimmungsvoll: Lindenberg in der Waldbühne mit Dankbotschaft ans Berliner Publikum (Bild: Tine Acke) Stimmungsvoll: Lindenberg in der Waldbühne mit Dankbotschaft ans Berliner Publikum (Bild: Tine Acke)

Nachdem er mit seinen Stadion- und Hallenshows in den letzten Jahren über eine Million Fans begrüßen konnte, gerät auch die laufende Tournee von Udo Lindenberg unter dem Motto "Stärker als die Zeit - Live 2017" zu einem einzigen Triumphzug. Und nicht nur von den Fans, sondern auch von der Presse erntet Lindenberg dabei euphorische Reaktionen - wie für seine zwei ausverkauften Shows in der Berliner Waldbühne , zu denen am 2. und 3. Juni insgesamt 44.000 Anhänger des "Panikpräsidenten" pilgerten. Sie erlebten jeweils fast dreistündige Happenings gespickt mit Hits und gewürzt mit Einlagen von Artisten und Auftritten von Gaststars wie Axel Prahl und Otto Waalkes Die von Roland Temmes Agentur Think Big veranstaltete Konzertserie ist komplett ausverkauft: Am Ende der Tournee, deren Finale am 18. Juni in der Kölner Lanxess Arena steigt, werden mehr als eine Viertelmillion Fans dem Deutschrockpionier und seinem Panikorchester zugejubelt haben.09.06.2017 Oberhausen, König-Pilsener-Arena (ausverkauft)10.06.2017 Erfurt, Messehalle (ausverkauft)14.06.2017 Freiburg, Rothaus-Arena (ausverkauft)16.06.2017 Mannheim, SAP Arena (ausverkauft)17.06.2017 Mannheim, SAP-Arena (ausverkauft)18.06.2017 Köln, Lanxess Arena (ausverkauft)

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen