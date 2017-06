Lindenberg in Mannheim und Köln geehrt

Großansicht Hatten Spaß in der Lanxess Arena (von links): Roland "Balou" Temme (Geschäftsführer Think Big), Udo Lindenberg und Stefan Löcher (Geschäftsführer Arena Management) (Bild: Bopp) Hatten Spaß in der Lanxess Arena (von links): Roland "Balou" Temme (Geschäftsführer Think Big), Udo Lindenberg und Stefan Löcher (Geschäftsführer Arena Management) (Bild: Bopp)

Großansicht Zelebrierten ein zweimal volles Haus in Mannheim (hinten, von links): Melanie Gremm (SAP Arena), Michael Schenk (Epicto), Norbert Dembski (Toningenieur), Detlev Schilling (Tourmanager), Roland "Balou" Temme (Tourneeveranstalter), Ziggy Grimm (SAP Arena) und Thorsten Pausch (United Network Development) sowie (vorn, von links): Andy Zabel (musikalischer Direktor), Udo Lindenberg, Günter Jäckle (Lichtdesign) und Hannes Rossacher (Regisseur) (Bild: SAP Arena) Zelebrierten ein zweimal volles Haus in Mannheim (hinten, von links): Melanie Gremm (SAP Arena), Michael Schenk (Epicto), Norbert Dembski (Toningenieur), Detlev Schilling (Tourmanager), Roland "Balou" Temme (Tourneeveranstalter), Ziggy Grimm (SAP Arena) und Thorsten Pausch (United Network Development) sowie (vorn, von links): Andy Zabel (musikalischer Direktor), Udo Lindenberg, Günter Jäckle (Lichtdesign) und Hannes Rossacher (Regisseur) (Bild: SAP Arena)

Zum insgesamt achten Gastspiel von Udo Lindenberg in der Kölner Lanxess Arena pilgerten am 18. Juni 18.000 Fans. Als Dank für das ausverkaufte Haus überreichte Stefan Löcher , Geschäftsführer von Hallenbetreiber Arena Management , dem Rockstar sowie Tourveranstalter Roland "Balou" Temme Think Big ) den Sold Out Award der Arena.Insgesamt lockte Udo Lindenberg laut Arena Management mit seinen acht Konzerten bis dato bereits knapp 150.000 Besucher "in Deutschlands größte und bestbesuchte Multifunktionsarena". Mit dem Statement "Lot more to come" und einem "Udogramm" verewigte sich der Künstler auf einem Exemplar des Awards, das fortan in der Kölner Arena ausgestellt wird. "Der Award bekommt bei uns einen Ehrenplatz", freute sich Stefan Löcher über Lindenbergs Signatur. "Und natürlich nehme ich Udo beim Wort! Für Udo Lindenberg finden wir immer einen Termin, und ich gehe fest davon aus, dass wir noch zahlreiche ausverkaufte Lindenberg-Shows in der Lanxess Arena durchführen werden."Seinen Dank richtete Löcher auch an den Tourveranstalter "Balou" Temme: "Es macht immer wieder Spaß mit 'Balou' und seinem Team zusammenzuarbeiten. Alles läuft stets rund. und dazu haben alle ein Lächeln im Gesicht, also sichtlich Freude bei der Arbeit."Nach dem Finalturnier um die Champions League im Handball (Veulux EHF Final4), dem Auftritt von Comedian Luke Mockridge sowie den fünf Konzerten von Phil Collins war Udo Lindenbergs Show laut dem Team der Lanxess Arena bereits das vierte restlos ausverkaufte Liveereignis im Monat Juni. Insgesamt zählte Arena Management im laufenden Monat bereits 189.500 Besucher.Vor seinem Kölner Konzert hatte Udo Lindenberg am 16. und 17. Juni bereits der Mannheimer SAP Arena zwei ausverkaufte Shows nacheinander mit insgesamt 20.000 Zuschauern beschert. Das Team der SAP Arena bedachte Udo Lindenberg dafür ebenfalls mit einem Sold Out Award, aber auch Tourveranstalter Roland "Balou" Temme, den Tourmanager Detlev Schilling und weitere wichtige Mitstreiter aus Lindenbergs Team wie den musikalischen Direktor Andy Zabel, Lichtdesigner Günter Jäckle, Toningenieur Norbert Dembski oder Regisseur Hannes Rossacher Zu Beginn der Show schwebte Udo Lindenberg in einer Art Kanzel hoch über den Köpfen des Publikums durch die Halle auf die Bühne und bedankte sich bei den Fans für den "bombastischen Empfang". Das rund zweieinhalbstündige Konzert bot energiegeladene Performances von Lindenberg und dem Panik Orchester, gewürzt mit Showeffekten wie dem Erscheinen eines neongrün leuchtenden Ufos, das vier Tänzerinnen und die Songfigur "Gösebrecht" ausspie.Lindenberg bezog aber auch Stellung zur Weltlage mit Songs mit politischer Dimension wie "Wozu sind Kriege da", "Straßenfieber" und "Führer", wie auch mit einem Statement gegen Waffenexporte: "Überall wo Verbrechen laufen gegen die Menschlichkeit, sind auch immer deutsche Waffen im Einsatz." Auch gegen rechtsradikale Strömungen erhob er seine Stimme und appellierte: "Keine alten Parolen, keine neuen Mauern!"

Quelle: MusikWoche

