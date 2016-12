Lieblinge der Redaktion: Norbert Schiegl, Redaktionsleiter

Nennt seine Favoriten: Norbert Schiegl, Redaktionsleiter

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an.Ghetts - "You Dun Know Already"Koreatown Oddity - Fuck DinosaursBlakie - "Can't See Them"Wiley feat. Devlin & - "Holy Grime"DJ Marfox - "2685"Equiknoxx - "Bubble"Skepta - "Konnichiwa"Jace Clayton alias DJ Rupture - Uproot - Travels In 21st-Century Music And Digital CulturePeter Weiss - Die Ästhetik des WiderstandsVarious - "Bobo Yeye: Belle Epoque In Upper Volta"P.I.L. - "Metal Box" (Super Deluxe Box)Kamaiyah - "A Good Night In The Ghetto"FUGA @ MidemEin Verlust: David MancusoEine App/Webseite: nuzzel.com

Quelle: MusikWoche

