Lieblinge der Redaktion: Nina Müller, Brand Manager Musik

Nennt ihre Favoriten: Nina Müller, Brand Manager Musik

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an."Die Geschichte der Baltimores" von Joel Dicker"Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert", ebenfalls von Joel Dicker"Dieses Leben, das wir haben" von Lionel Shriver"Die Therapie" von Sebastian Fitzek"The Crown""Homeland Staffel 5""The Blacklist""Toni Erdmann""Snowden""The King´s Speech""Alles eine Frage der Zeit"Revolverheld - MTV Unplugged in der OlympiahalleCro auf der Loreley, mit den Kindern und Freunden, nach einer langen Fahrradtour an der Lahn und am Rhein entlang"Empire State of Mind" - Jay Z"Say You Won´t Let Go" - James Arthur"Are You With Me" - Lost Frequencies"Another Love" - Tom OdellAccoustic Morning

