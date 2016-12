Lieblinge der Redaktion: Manfred Gillig-Degrave

Großansicht Nennt seine Favoriten: Manfred Gillig-Degrave, Herausgeber Nennt seine Favoriten: Manfred Gillig-Degrave, Herausgeber

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an."La Danseuse" von Stéphanie di GiustoStephan Eicher am 2. April in CaudryZazie am 14. Juli in ValenciennesJustin Cronin - "The City Of Mirrors"Grégoire Delacourt - "Les Quatres Saisons de l'Été"Zwei Bände aus der Reihe "Naturkunden": Jürgen Goldstein - "Die Entdeckung der Natur" sowie Andrea Grill - "Schmetterlinge"Leonard Cohen - "You Want It Darker"Mike Posner - "At Night, Alone."Christine And The Queens - "Chaleur Humaine (International Edition)"Bat For Lashes - "The Bride"Brian Eno - "The Ship"Animal Collective - "Painting With"Ray Lamontagne - "Ouroboros"Maxwell - "black SUMMER'S night"Black String - "Mask Dance"Starcluster and Marc Almond - "Silver City Ride""Schröder erzählt" ( www.maerz-verlag.de

Quelle: MusikWoche

