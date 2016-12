Lieblinge der Redaktion: Knut Schlinger, Redaktionsleiter

Großansicht Nennt seine Favoriten: Knut Schlinger, Redaktionsleiter Nennt seine Favoriten: Knut Schlinger, Redaktionsleiter

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an.18+ - "Collect"Christian Löffler - "Mare"Stimming - "Alpe Luisa"A Tribe Called Quest - "We Got It From Here... Thank You 4 Your Service"Jessy Lanza - "It Means I Love You"Bachar Mar-Khalifé - "Lemon im Radio-Edit"Project: MooncircleMatthias Arfmann mit seinem orchestralen Balletmusikprojekt beim Reeperbahn FestivalMoby - "Porcelain""Power To The Women Of The Morning Shift" - Oum ShattRecondite - "Huibu" (von der Corvus-EP)Sven Helbig - "I Eat The Sun And Drink The Rain"Hauschka - "5 Movements"Hundreds - "Wilderness"Nick Cave - "Skeleton Tree"

Quelle: MusikWoche

