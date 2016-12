Lieblinge der Redaktion: Frank Medwedeff, Redakteur

Großansicht Nennt seine Favoriten: Frank Medwedeff, Redakteur Nennt seine Favoriten: Frank Medwedeff, Redakteur

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an.Conor Oberst - "Ruminations"The Divine Comedy - "Foreverland"PJ Harvey - "The Hope Six Demolition Project"Lucinda Williams - "The Ghosts Of Highway 20"Luke Haines - "Smash The System"Rokia Traoré - "Né So"Anohni - "Hopelessness"The Goon Sax - "Up To Anything"Dinosaur Jr - "Give A Glimpse Of What Yer Not"The Monochrome Set - "Cosmonaut"Dexys - "Let The Record Show - Dexys Do Irish And Country Soul"Billy Bragg & Joe Henry - "Shine A Light - Field Recordings From The Great American Railroad"Van Morrison - ".. It's Too Late To Stop Now ... Volumes II, III, IV & DVD"Aldous Harding - München, KranhalleLucinda Williams - München, Circus KroneThe Crazy World Of Arthur Brown - München, TechnikumJoe Jackson - München, MuffathalleProtomartyr - München, Kranhalle"I, Daniel Blake" von Ken Loach

Quelle: MusikWoche

