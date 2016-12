Lieblinge der Redaktion: Dietmar Schwenger, Redakteur

Nennt seine Favoriten: Dietmar Schwenger, Redakteur

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an.Pristine - "Reboot"Aurora - "All My Demons Greeting Me As A Friend"Rainhard Fendrich - "Schwarzoderweiss""In Mono" und "Blue & Lonesome"Crowded House - sechs Doppel-CDsFleetwood Mac - "Mirage"Phillip Boa - "Blank Expression"The Fall - "Wise Ol' Man"Iggy Pop - "Post Pop Depression"Hannah - "Aufstieg"New Model Army - "Winter"Scott Walker - "Childhood Of A Leader"WackenNeil Young, RoskildeNiedeckens Bap, TollwoodAndreas Gabalier, OlympiastadionVicky Leandros, Tonhalle DüsseldorfJeff Lynne's ELO, Kö-Pi-ArenaThe Cure, OlympiahalleKlaus Doldinger, Prinz-Regenten-TheaterTedeschi Trucks Band, Circus KronePaul McCartney, OlympiastadionRainbow, Bietigheim-BissingenUdo Lindenberg, OlympiahalleKeith Emerson und Greg LakeCarl Palmer

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen