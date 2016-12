Lieblinge der Redaktion: Birgit Schlinger, Autorin

Großansicht Nennt ihre Favoriten: Birgit Schlinger, Autorin Nennt ihre Favoriten: Birgit Schlinger, Autorin

Einmal noch richtet sich der Blick zurück. Das MusikWoche-Team stellte aus dem kulturellen Angebot des Jahres 2016 seine Favoriten zusammen. Diese Alben, Konzerte, Bücher, Filme und Apps kamen an.Julia Fischer und Daniel Müller-Schott - "Duo Sessions"Murray Perahia - "French Suites"Sokolo - "Schubert/Beethoven"Teodor Currentzis/Musica Aeterna - "Wolfgang Amadeus Mozart - Don Giovanni"Joyce DiDonato - "In War And Peace - Harmony Through Music"Federico Albanese - "The Blue Hour""Unschuld" von Jonathan FrantzenMit Schrecken habe ich gemerkt, dass mir 2016 eigentlich nur Kinderfilme im Gedächtnis geblieben sind. Aber bei "Pets", "Zoomania" und "Wilde Kreaturen und wo sie zu finden sind" habe ich mich auch ganz gut amüsiert.Pokemon Go

Quelle: MusikWoche

