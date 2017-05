Lieberberg und Masuch kommen zum Reeperbahn Festival

Für das Reeperbahn Festival, das vom 20. bis zum 23. September in Hamburg stattfindet, haben nun Sprecher wie Andre Lieberberg, Matt Schwarz und Hartwig Masuch zugesagt. Hartwig Masuch , der lange als CEO für BMG arbeitete und momentan Managing Director bei Stage Three Music Publishing Limited ist, will über seine Geschäftsphilosophie sprechen. Im Interview mit Ralph Simon (CEO Mobilium Group) verspricht Masuch außerdem einige Denkanstöße über die Zukunft der Musikindustrie zu geben.Mit Matt Schwarz und Andre Lieberberg begrüßt die Reeperbahn Konferenz zwei Geschäftsführer von Live Nation GSA. Mit ihnen will man über die Entwicklung des Livegeschäfts diskutieren.Außerdem kommt Camille Hackney, die derzeit die beiden Titel Executive Vice President of Brand Partnerships & Commercial Licensing Atlantic Records und Head of the Global Brand Partnerships Council Warner Music Group inne hat. In ihrer Position bei Atlantic verknüpft sie Bands mit bekannten Marken, bei Warner Music leitet sie ein weltweites Team für Marken-Partnerschaften.

