Lieberberg fordert bewaffnete Polizisten bei Konzerten

Großansicht Er sieht Konzerte "under attack": Marek Lieberberg (Bild: Marek Lieberberg Konzertagentur) Er sieht Konzerte "under attack": Marek Lieberberg (Bild: Marek Lieberberg Konzertagentur)

Seine Rede auf einer Pressekonferenz bei Rock am Ring löste eine Debatte aus. Nun legt Veranstalter Marek Lieberberg nach und fordert die "Präsenz bewaffneter Polizisten bei Konzerten". Der "Welt am Sonntag" sagte er: "Unsere Gesellschaft ist inzwischen daueralarmiert."Nach Anschlägen höre man immer, die Liebe sei stärker. "Ich sage: Die Liebe ist nicht stärker. Liebe allein wird nicht ausreichen, den Terror zu besiegen", so der Veranstalter. Die Appelle von Politikern, das gewohnte Leben aufrecht zu halten, reichten nicht. "Der Sicherheitsapparat muss aufgestockt und die Prävention verbessert werden."Auch wenn es absolute Sicherheit nicht geben könne, wo würden Polizisten, an Ein- und Ausgängen positioniert, jedoch das Sicherheitsempfinden der Besucher positiv beeinflussen. "Das hat sich gerade bei Rock am Ring aber auch anderenorts gezeigt", so Lieberberg weiter.Auf die Frage, ob Rock am Ring auch 2018 über die Bühne gehen werde, antwortete der Veranstalter, der das Festival für CTS Eventim ausrichtet: "Ich werde alles dafür tun. Die Frage richtet sich prinzipiell an alle Kulturproduzenten. Wo fängt es an, wo endet es. Ich kann nur feststellen: Wir sind under attack."

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen