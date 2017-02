Lichtmond präsentieren neue Show in Hamburg und Denver

Großansicht Ihre Musik läuft bald wieder im Planetarium Hamburg: Lichtmond (Bild: Blu Phase Media) Ihre Musik läuft bald wieder im Planetarium Hamburg: Lichtmond (Bild: Blu Phase Media)

Am 22. Februar 2017 setzen die Formation Lichtmond und ihr Label Blu Phase Media mit der Premiere von "Days Of Eternity" die Zusammenarbeit mit dem Planetarium Hamburg fort. Die erste Planetariumsshow von Lichtmond, "Universe Of Light " , zog bis zum Umbau der Hamburger Spielstätte insgesamt 32.000 Zuschauer an.Im erneuerten Planetarium sollen neue 4K-Beamer, die laut eigenen Angaben aktuellste Laseranlage Europas und 64 Lautsprecher in der Decke eine "einmalige Erfahrung" ermöglichen, wie Giorgio Koppehele von Lichtmond ankündigt: "Unsere neue Lichtmond-Show nutzt sämtliche Möglichkeiten für ein völlig fantastisches Erlebnis für alle Sinne aus."Zeitgleich zu der Aufführung in Hamburg feiert "Days Of Eternity" auch auf der Messe Imersa in Denver ihre Premiere. Für die aktuelle Lichtmond-Veröffentlichung, "The Journey" , hat Blu Phase Media erstmals mit der Universal-Music -Division Electrola und dem Universal -Vertrieb zusammengearbeitet.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen