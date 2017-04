LEA-Termin 2018 steht fest

Großansicht Gehörten 2017 zu den LEA-Siegern (von links): Dieter Smmelmann (Semmel Concerts), Wolfgang Niedecken (BAP), Laudator Daniel Wirtz und Mathias Schaettgen (Semmel Concerts) (Bild: LEA) Gehörten 2017 zu den LEA-Siegern (von links): Dieter Smmelmann (Semmel Concerts), Wolfgang Niedecken (BAP), Laudator Daniel Wirtz und Mathias Schaettgen (Semmel Concerts) (Bild: LEA)

2018 geht der Live Entertainment Award (LEA) am 9. April erneut in der Festhalle Frankfurt über die Bühne. Das ist eine knappe Woche später als dieses Jahr, als die Preisverleihung am 3. April stattfand. Damit bleibt der Termin direkt gekoppelt an an die Zwillingsveranstaltungen Pro Light + Sound und Musikmesse . Denn die Pro Light + Sound beginnt am 10. April 2018 und dauert bis zum 13. April; die Musikmesse läuft dann vom 11. bis 14. April.Die diesjährige LEA-Gala hatte mehr als 1400 Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik in die Frankfurter Festhalle gelockt - darunter Nena, Udo Lindenberg, Schiller, Helmut Zerlett, Daniel Wirtz, Leslie Mandoki, die Lochis, Mark Forster, Frida Gold und Tobias Sammet. Zwei LEA-Trophäen gingen dabei an Semmel Concerts . Die Agentur wurde für die BAP-Tour 2016 und ihr Engagement für das "P x P"-Benefizkonzert auf der Waldbühne Berlin ausgezeichnet.

Quelle: MusikWoche

