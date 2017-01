Laute Helden nimmt Scherf und Band unter Vertrag

Neu bei SPV: Scherf und Band (Bild: Sabrina Feige)

Scherf und Band haben einen Vertrag beim SPV -Label Laute Helden unterschrieben. Die Band aus dem Raum Frankfurt bringt am 24. Februar 2017 das Album "Wie es ist" auf den Markt. Als Vorgeschmack veröffentlichen Scherf und Band bereits am 3. Februar den Titeltrack als Single sowie am 17. Februar "Samsara" als zweite Singleauskopplung. Laute Helden beschreibt die Musik der vierköpfigen Band als "Mischung aus Pop, Punk und Rock"."Ich habe die Band bereits mehrfach live sehen dürfen", berichtet Georg Schröder, Labelmanager Laute Helden. "Auf der Bühne kann die Band hundertprozentig überzeugen - und als dann die ersten Mixe des neuen Albums auf meinem Tisch lagen, haben sie mich dann sofort restlos überzeugt."Ab Februar gehen Scherf und Band mit Veranstalter Wizard Promotion auf Tour.09.02.17 Essen, Weststadthalle24.02.17 Leipzig, Hellraiser25.02.17 Hamburg, Grüner Jäger02.03.17 Köln, MTC03.03.17 München, Backstage Club04.03.17 Ludwigshafen, DasHaus25.03.17 Frankfurt/M., Gibson

