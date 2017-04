Lanxess Arena zeichnete Sascha Grammel aus

Großansicht Trafen sich vor dem Auftritt backstage (von links): Oliver Gontram (Geschäftsführer Agathos & Gontram), Sascha Grammel und Sven Hoter (Direktor Gastronomie Arena Management) (Bild: AMG) Trafen sich vor dem Auftritt backstage (von links): Oliver Gontram (Geschäftsführer Agathos & Gontram), Sascha Grammel und Sven Hoter (Direktor Gastronomie Arena Management) (Bild: AMG)

Vor seinem mit 5000 Zuschauern ausverkauftem Auftritt in der Lanxess Arena erhielt der Puppenspieler und Comedian Sascha Grammel am 24. April 2017 einen Sold Out Award von der Betreibergesellschaft der Kölner Halle. Grammels neue Show steht unter dem Motto "Ich find's lustig".Den Preis überreichte Sven Hoter, Direktor Gastronomie Arena Management GmbH , der den Sold Out Award in Vertretung für Geschäftsführer Stefan Löcher übergab, und den Künstler lobte: "Es ist toll, auch Veranstaltungen hier zu haben, die nochmal einen ganz anderen Charme versprühen als die großen, lauten Konzertproduktionen.""In unserer Theater-Variante fühlt sich jeder Comedy-Fan wohl, und mit Sascha Grammel haben wir genau den richtigen, sympathischen Künstler, um jeden Zuschauer abzuholen und zu begeistern", führte Hoter aus und bedankte sich auch beim Tourveranstalter Agathos & Gontram, vertreten durch Oliver Gontram.

Quelle: MusikWoche

