Lanxess Arena behält Namenssponsor

Können auch künftig in die Lanxess Arena gehen: Matthias Zacher (links, Lanxess), Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Stefan Löcher (Lanxess Arena) (Bild: Arena Management)

Lanxess bleibt der Namensgeber von Kölns Multifunktionsarena, der Lanxess Arena . Der Spezialchemiekonzern hat einen entsprechenden Vertrag mit der Betreibergesellschaft Arena Management geschlossen. Der neue Vertrag gilt ab dem 1. Januar 2019 und hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren."Seit Vertragsabschluss 2008 blickt die Lanxess Arena auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurück", sagt Stefan Löcher , Geschäftsführer Arena Management. "In den vergangenen Jahren konnten wir unsere Auslastung stetig steigern und sind mittlerweile fest etabliert im Kreise der weltweit erfolgreichsten Multifunktionsarenen. Eine derart positive Bilanz wäre ohne den Partner Lanxess unvorstellbar."Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG, ist stolz darauf, als Kölner Unternehmen auch weiterhin Namensgeber der Arena zu sein. "Sie ist ein Wahrzeichen der Stadt und ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt."Lanxess hatte 2008 das Sponsoring der zehn Jahre zuvor erbauten Multifunktionsarena übernommen. Zum Engagement von Lanxess in und um die Arena gehört neben der Präsenz der Marke Lanxess auf Werbeflächen sowie auf allen Werbemitteln auch die Nutzung einer Loge für Veranstaltungen mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Darüber hinaus nutzt der Konzern die Arena für eigene Veranstaltungen wie etwa die jährliche Hauptversammlung.Eigenen Angaben zufolge kommen durchschnittlich 1,6 Millionen Besucher jährlich zu den 150 bis 200 Veranstaltungen in den Bereichen Show, Sport, Musik und Unternehmens-Events in die Halle, die eine Kapazität von maximal 20.000 Zuschauern hat und eine Gesamtnutzfläche von 83.700 Quadratmetern bietet.

Quelle: MusikWoche

