Landstreicher bringt Neuzugang Nimo auf Tour

Erstmals von Landstreicher Booking betreut, geht HipHop-Hoffnung Nimo mit seinem Debütalbum "K¡K¡" im Gepäck im Oktober 2017 auf Tournee. Die Konzertreihe mit Start in der Live Music Hall in Köln am 4. Oktober umfasst zwölf Shows in Deutschland und einen Abstecher nach Zürich.Tickets sind ab 19. April 2017 um 10:00 Uhr zunächst exklusiv online via Krasser Stoff und CTS Eventim sowie ab dem 21. April an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.Sein neuer Live-Partner Landstreicher Booking preist den 21-jährigen Nimo als "Rapper der Stunde" - und führt als Indizien dafür "Videos mit Klickzahlen im Millionenbereich, ein Mixtape in den Top 10 der Charts, einen Vertrag bei 385i, dem Label von Celo & Abdi, eine ausverkaufte Tour im Herbst 2016 und einen Platz auf dem 'Deutschraps Zukunft -Cover des HipHop-Magazins 'Juice'" an.Am 16. Juni 2017 kommt Nimos Debütalbum "K¡K¡" auf 385idéal über die Urban-Division von Universal Music in den Handel.04.10.17 Köln, Live Music Hall05.10.17 Münster, Skaters Palace06.10.17 Bremen, Schlachthof07.10.17 Hamburg, Mojo08.10.17 Berlin, Astra10.10.17 Leipzig, Täubchental12.10.17 Stuttgart, Im Wizemann13.10.17 Hannover, Musikzentrum14.10.17 Dresden, Reithalle17.10.17 Nürnberg, Hirsch18.10.17 Heidelberg, Halle0219.10.17 CH-Zürich, Dynamo20.10.17 München, Theaterfabrik

Quelle: MusikWoche

