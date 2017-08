Landstreicher Booking betreut Mikey Mike

Der amerikanische Sänger und Songschreiber Mikey Mike ist Neuzugang im Künstlerstamm von Landstreicher Booking . Die Berliner Agentur hat für Februar 2018 seine erste Deutschlandtour gebucht. Vier Clubgigs in den größten Städten der Republik stehen auf dem Plan. Start ist am 13. Februar kommenden Jahres im Yuca in Köln. Tickets sind unter anderem online via Krasser Stoff und CTS Eventim zu beziehen.Der aus einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Maryland stammende Mikey Mike erwarb erste Aufmerksamkeit in der Musikindustrie, als er A&Rs mehrerer Labels foppte mit der Behauptung, er sei ein weiblicher Pornostar, der dieses Geschäfts überdrüssig sei und nun Musikproduzenten manage.Immerhin gelangte er selbst in die Produzentenriege auf R&B-Star Rihannas Album "Unapologetic" . Als Singer/Songwriter ergatterte er 2016 einen Plattenvertrag bei Warner Bros. Records und spielte sein Debütalbum "Life On Earth" ein. Die Single "Doin' It", die kein Geringerer als Rick Rubin produzierte, kam mittlerweile bereits via Warner Music auch in Deutschland auf den Markt. Für das Video dazu pflasterte der ideenreiche Newcomer die Straßen von Los Angeles mit gefälschten Fahndungsfotos mit seinem Konterfei und dem Text "Haben Sie diesen Mann gesehen? Er ist 2,3 Millionen Dollar Alimente schuldig." Der Clip sorgte ebenso für Publicity wie die Verwendung des Songs in einem Werbespot für Canon. Das Lied handle davon, seinen eigenen Weg zu gehen, wie Mikey Mike selbst erklärte: "Es bringt einige Leute zum Lachen und andere zum Weinen, und das macht mich stolz."Warner Music preist Mikey Mike als "hochgradig talentierten Geschichtenerzähler mit einem Händchen für große Hooks und raue, unerschrockene Strophen" in "bestechend originellen" Songs.13.02.18 Köln, Yuca14.02.18 Hamburg, Nochtspeicher15.02.18 Berlin, Musik & Frieden16.02.18 München, Milla

