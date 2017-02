Lady Gaga tourt global mit Live Nation

Großansicht Machte Anfang September 2016 schon einmal einen Abstecher in die Berliner Mercedes-Benz Arena: Lady Gaga bei ihrem Besuch der Präsentation Universal Inside von Universal Music (Bild: MusikWoche) Machte Anfang September 2016 schon einmal einen Abstecher in die Berliner Mercedes-Benz Arena: Lady Gaga bei ihrem Besuch der Präsentation Universal Inside von Universal Music (Bild: MusikWoche)

Im Anschluss an die Halbzeitshow von Lady Gaga beim Super-Bowl-Endspiel der US-amerikanischen Profi-Footballer, wo sie unter anderem "Bad Romance", "Telephone" und "Born This Way" aufführte und laut Twitter-Analysen die Nutzer des Dienstes binnen rund 20 Minuten zu 2,2 Millionen Tweets veranlasste, gab Live Nation eine Welttournee der Künstlerin bekannt.Ab Anfang August 2017 stehen im Rahmen der von Live Nation Global Touring veranstalteten "Lady Gaga Joanne World Tour" zunächst Konzerte in Nord- und Südamerika auf der Agenda. Los geht es am 1. August in Vancouver in Kanada.Im September und Oktober kommt Europa mit 14 Auftritten an die Reihe, samt vier Terminen im deutschsprachigen Raum: So tritt Lady Gaga am 24. September in Zürich im Hallenstadion auf, am 29. September geht es nach Hamburg in die Barclaycard Arena, am 26. Oktober nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena und am 28. Oktober in die Kölner Lanxess Arena.Damit steuert sie in Deutschland die gleichen Hallen an wie 2014 Der Vorverkauf für den europäischen Teil der aktuellen Tournee soll am 10. Februar beginnen.Mit ihrem jüngsten Album, "Joanne" , stieg Lady Gaga im Oktober 2016 auf Platz sechs in die Offiziellen Deutschen Charts ein.Laut Live Nation kommt die Künstlerin weltweit auf mehr als 30 Millionen verkaufte Alben und 150 Millionen abgesetzte Singles.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen