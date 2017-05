Lacrim seit vier Wochen in Frankreich an der Spitze

In denverweist der Rapper mit seinem Album "Force & Honneur" (Def Jam/Universal Music) wie in der Vorwoche Ed Sheeran mit "Divide" (Warner Music) auf den zweiten Platz.Höchster Neuzugang der Erhebungswoche vom 22. bis 28. April ist "Jump On Board" von der schottischen Gruppe Texas um Sängerin Sharlene Spiteri (PIAS) auf Platz drei. Auf Rang fünf steigt das das Mixtape "Enfants Terribles" des Raptrios Columbine (Initial Artists Services) in die kombinierten Albumcharts ein. Für diese Platzierung reichten 3072 verkaufte physische Alben, 1085 Downloads und 2393 per Streaming abgerufene Einheiten.Nach oben geht es für "Everest" vom Rapper Soprano (Rec. 118/Warner Music), und zwar von fünf auf vier, sowie für "Vianney" (Tôt ou Tard/Wagram) von Vianney (von neun auf sechs) und für "Human (Deluxe)" (Columbia/Sony Music) von Rag'n'Bone Man (von acht auf sieben). Unverändert auf zehn steht das Rapalbum "Dans La Légende" von PNL (QLF/Musicast)."Lamomali" von -M-, Toumani Diabaté und Sidiki Diabaté (Wagram/Indigo) fällt von vier auf acht, "Dans L'Arène" (Carré Music/Musicast) vom Rapduo Djadja & Dinaz rutscht ab von sieben auf neun. "Damn." (Polydor/Universal Music) von Kendrick Lamar, das in der Vorwoche neu auf drei einstieg, muss sich nun mit Platz elf bescheiden.Bei denfällt "Damn." von Kendrick Lamar vom ersten auf den vierten Platz. Neuer Spitzenreiter ist der Rapper Mac Tyer mit "Banger 3" (Caroline/Universal Music), während die 1085 Downloads von "Enfants Terribles" von Columbine für den zweiten Platz reichen. "Divide" von Ed Sheeran steht wie in der Vorwoche auf fünf. Neu auf drei dabei ist "Jump On Board" von Texas.Bei densetzt sich "Jump On Board" von Texas an die Spitze, gefolgt wie in der Vorwoche von "Divide" von Ed Sheeran auf Rang zwei. "Everest" von Soprano hält sich auf drei, während "Lamomali" von -M-, Toumani Diabaté und Sidiki Diabaté von eins auf vier fällt. "Vianney" von Vianney steht wie in der Vorwoche auf fünf. Für "Enfants Terribles" von Columbine reichen 3072 verkaufte Alben für den siebten Rang, hinter "Human (Deluxe)" von Rag'n'Bone Man auf sechs.Auf deraus Streamingabrufen und Downloads gibt es an der Spitze eine Wachablösung: "Despacito" von Louis Fonsi Feat. Daddy Yankee (Universal Music) klettert von zwei auf eins, "Shape Of You" von Ed Sheeran (Warner Music) fällt von eins auf zwei. "Mask Off" von Future (Sony Music) steht wie in den beiden Vorwochen auf drei. "Chocolat" von Lartiste Feat. Awa Imani (Because Music) steigt von fünf auf vier, während "You Don't Know Me" von Jax Jones Feat. Ray (PM:AM/Universal Music) vier auf fünf fällt.Imliegt "Shape Of You" von Ed Sheeran unverändert auf der Eins, während "Chained To The Rhythm" von Katy Perry (Universal Music) seit drei Wochen auf zwei verharrt. "Run Up" von Major Lazer (Warner Music) fällt von drei auf fünf. Rauf von sechs auf drei geht es für "Something Just Like This" (Sony Music) von Chainsmokers & Coldplay, rauf von sieben auf vier rappen sich Maître Gims et Dany Synthe mit "Loin" (Sony Music).Die französischen Charts werden im Auftrag der Branchenverbände SNEP (Syndicat National de L'Edition Phonographique) und SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques) von GfK erhoben. Alle Ranglisten finden sich hier: www.snepmusique.com

