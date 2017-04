Kunst!Rasen verkauft 20.000 Tickets

Die Bonner Konzertreihe Kunst!Rasen geht in die sechste Runde. In diesem Jahr haben die Veranstalter Ernst-Ludwig Hartz und Martin J. Nötzel für die neun bestätigten Termine bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft. Gebucht dafür sind unter anderem Brings , 257ers, Sarah Connor Zucchero und Amy Macdonald In diesem Jahr wird das Open-Air-Gelände in Bonn-Gronau am Rheinufer vom 22. Juni bis 25. Juli 2017 bespielt. In den vergangenen fünf Jahren hatte Hartz unter anderem Acts wie Lou Reed, Bob Dylan, Patti Smith, Santana, Deichkind, Jan Delay, Cro, Max Herre, Revolverheld und Crosby Stills & Nash zur Konzertreihe Kunst!Rasen nach Bonn geholt.22.06.17 Passenger, Kensington, Stu Larsen23.06.17 Brings24.06.17 257ers + Karate Andi30.06.17 Andreas Bourani + Louka02.07.17 Klassik!Picknick06.07.17 Sarah Connor + Wincent Weiss12.07.17 Jean Michel Jarre13.07.17 Zucchero25.07.17 Amy Macdonald, Special Guests

Quelle: MusikWoche

