Kungs erzielte 2016 Streamingrekord

Der Deep-House-DJ und Produzent Valentin Brunel alias Kungs aus Aix-en-Provence ist neben David Guetta der erfolgreichste französische Künstler des Jahres 2016 auf internationalem Parkett. Sein Hit "This Girl", der im Februar 2016 veröffentlicht wurde, verzeichnete im vergangenen Jahr weltweit 656.348.600 Streamingabrufe. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Vergütung von 0,6 Cent pro Stream würde sich das auf 3.938.091,60 Euro für die Urheber des Stücks summieren, das von der australischen Band Cookin' On 3 Burners stammt.Das französische Musikexportbüro hat die Listen der Alben und Singles, die sich 2016 als Exportschlager erwiesen, veröffentlicht. Bei den Singles wurden alle Formate in Streamingäquivalente umgerechnet. Für jeweils zehn Millionen Streams gab es Gold, für 20 Millionen Streams Platin und für 35 Millionen Streams eine Diamant-Zertifikation. Demnach hat "This Girl" von Kungs vs. Cooking On 3 Burners (Universal Music) achtzehnfachen Diamantstatus erreicht.An zweiter Stelle der erfolgreichsten Singles außerhalb Frankreichs steht "Dernière Dance" von Indila (Universal Music) mit 375.471.800 Streams und damit zehnfachem Diamantstatus. Auf Rang drei und vier folgt David Guetta mit "Bang My Head" (345.615.300 Streams, neun Diamanten) und "This One's For You" (227.331.300 Streams, sechs Diamanten). Insgesamt wurden 23 Tracks veredelt, die zusammen rund 2,9 Milliarden Streams erzielten.Bei den Longplayern steht David Guetta ganz klar an erster Stelle: Von seinem Album "Listen" (Warner Music), das bereits im November 2014 auf den Markt kam, wurden seit Veröffentlichung außerhalb Frankreichs 2.094.200 Einheiten (ohne Streaming) verkauft. Damit hat "Listen" vierfachen Diamantstatus erreicht. Für jeweils 50.000 verkaufte Alben gab es Gold, für 100.000 Alben Platin und für 500.000 Stück einen Diamanten.Auch auf den Plätzen zwei bis vier stehen Alben, die bereits 2014 erschienen sind: "Mini World" von Indila (Universal Music) erreichte auf dem zweiten Rang 808.700 Exemplare und damit Diamantstatus, gefolgt von "Kendji" von Kendji Girac (Universal Music) mit 293.600 Einheiten (Doppelplatin) auf drei und "Chaleur Humaine" von Christine And The Queens (Because Music/Warner Music) mit 275.200 Einheiten (Doppelplatin) auf vier.Insgesamt wurden 15 Alben veredelt, die zusammen rund 4,7 Millionen Einheiten verkauften.

Quelle: MusikWoche

