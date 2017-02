Künstlerhafen würdigte Manfred Krug

Großansicht Sangen Manfred Krugs Lieder (von links): Stefan Gwildis, Axel Prahl, Juliano Rossi, Fanny Krug, Lisa Herbolzheimer, Uschi Brüning und Joy Fleming (Bild: Frank Wiechens) Sangen Manfred Krugs Lieder (von links): Stefan Gwildis, Axel Prahl, Juliano Rossi, Fanny Krug, Lisa Herbolzheimer, Uschi Brüning und Joy Fleming (Bild: Frank Wiechens)

Kurz nach der Veröffentlichung des Hommage-Albums "Manfred Krug - Seine Lieder" fand am 10. Februar 2017 ein Hörerkonzert in Kooperation mit dem rbb-Sender Antenne Brandenburg in den Scoring Stage Studios in Potsdam-Babelsberg statt. Das Album, das bei Künstlerhafen und im Vertrieb von Edel:Kultur erschienen ist, stieg am gleichen Tag auf Platz 15 in die Offiziellen Deutschen Charts ein. Zwei Tage vorher, am 8. Februar, wäre der im Oktober 2016 verstorbene Manfred Krug 80 Jahre alt geworden.Uschi Brüning, Joy Fleming, Stefan Gwildis, Lisa Herbolzheimer, Fanny Krug, Axel Prahl und Juliano Rossi spielten zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg und Mitgliedern der Manfred Krug Band einige Lieder aus dem Hommage-Album, an dem auch Künstler wie Charles Brauer, Heinz Rudolf Kunze oder Jan Josef Liefers mitgewirkt hatten. Am 18. Februar um 20 Uhr sendet Antenne Brandenburg das exklusive Konzert. Dirk Mahlstedt , Geschäftsführer Künstlerhafen, freut sich: "Wir sind überaus stolz, nach der unerwarteten und damit spontanen Neuausrichtung dieser Produktion binnen der letzten zwei Monate des letzten Jahres nicht nur all diese Künstler gewonnen zu haben, sondern viel mehr auch deren Würdigung durch dieses beachtliche Ergebnis augenscheinlich dokumentieren zu können."

Quelle: MusikWoche

